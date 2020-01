BRÉKING: Verstappen 2023-ig szerződést hosszabbított a Red Bull csapatával

A Red Bull Racing gyakorlatilag a semmiből jelentette be ezt a nagy hírt, ami azt jelenti, hogy 2023-ig Max Verstappen az osztrákok kötelékében marad. Nemrég a Ferrari láncolta magához hosszabb időre a monacói ászát, aki egy új, 5 éves kontraktust írt alá.

Mindez azt is jelenti, hogy már két nagy név és top-pilóta sincs ott a 2020-as pilótapiacon. Lewis Hamiltonnak, Sebastian Vettelnek, Daniel Ricciardónak és Valtteri Bottasnak azonban továbbra sincs szerződése 2021-re.

Verstappen még mindig csak 22 esztendős, de már a 6. F1-es szezonjára készülhet. 2015-ben minden idők legfiatalabb versenyzőjeként, 17 évesen. 5 hónaposan és 15 naposan mutatkozhatott be a Forma-1-ben a Toro Rosso színeiben.

Max hamar feltűnést keltett maga körül a teljesítményeivel, és nagyon gyorsan az egyik legjobbá vált. A hibái mellett számtalan olyan nagydíj került a neve mellé, amik miatta lettek igazán látványosak, köszönhetően az agresszív előzéseinek is.

A Red Bullnál hamar eldöntötték, hogy a tehetségüket át kell venniük a fiókcsapatuktól, és ez a 2016-os Spanyol Nagydíj előtt meg is történt a visszafokozott Daniil Kvjat helyén. Max azonnal győzelemmel mutatkozott be az új csapatával, aminek akkor az autóját maximum a szimulátoron keresztül ismerhette.

Verstappen a 2020-as szezon előtt 8 győzelmet, 31 dobogós helyezést és 2 rajtelsőséget számol. Eddig egy alkalommal sem kapott egy olyan autót, amivel a címért küzdhetne, de a Honda megérkezésével ez változhat.

A japán gyártó kiváló munkát végez a Red Bullnál, és a fiatal Ayrton Sennát látják a hollandban, akivel remek kapcsolatot alakítottak ki, nemcsak a „bikák”. Nagyon fontos volt a projekt számára, hogy Max elkötelezze magát a hosszabbítást mellett.

Ez most meg is megtörtént, ami kissé meglepő, hiszen a Mercedesnél és a Ferrarinál is lehet hely 2021-ben, bár az erősen valószínűtlen, hogy az olaszok igent mondtak volna a Leclerc-Verstappen duóra, ami valószínűleg nagyon kezelhetetlen lenne. Az mindenesetre érdekes, hogy Max úgy hosszabbított 2023-ig, hogy még egy métert sem tett meg a 2020-as autóval. Igaz, 2021-től minden teljesen átalakul az F1-ben, és jól látható, hogy nagyon hisz a Red Bull-Honda projektjében.

„Nagyon örülök annak, hogy meghosszabbíthatom a csapatommal ezt az együttműködést. A Red Bull hitt bennem, és lehetőséget adott számomra, hogy az F1-ben szerepeljek, amiért mindig is nagyon hálás voltam.”

„Az évek során egyre közelebb kerültem hozzájuk, és nagyon élvezetes velük a munka, akik ilyen szenvedélyek és elkötelezettek. A Honda megjelenése és az elmúlt 12 hónapban elért fejlődés még több motivációt jelentett, és egyúttal hitet is, hogy együtt nyerhetünk.”

„Tisztelem azt az utat, amin a Red Bull és a Honda közösen dolgozik. Mindkét oldalról mindenki minden tőle telhetőt megtesz, hogy sikerrel járjon. A Red Bull színeiben akarok nyerni, és a célunk természetesen az, hogy együtt harcoljunk a világbajnokságért.”

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke fantasztikus hírnek nevezte Max hosszabbítását, és szerinte a versenyzőjük bizonyította, hogy milyen értéket képvisel a partnerségben, amiben valóban hisz, és a 2021-es projektben is fontos szerepet fog játszani. Ez lehetséges, hogy igen komoly fizetésemelést is jelent Verstappen számára, aki talán a harmadik legjobban kereső versenyző lesz Hamilton és Vettel mögött.

