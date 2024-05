Bréking: vagány, Senna által inspirált festést mutatott be a McLaren a Monacói Nagydíjra

A wokingi bázisú alakulat az egyik partnerével, az OKX-szel közösen dolgozott az új kinézeten, amely teljes egészében eltér az MCL38-as hagyományos idei festésétől, hiszen a megszokott papaját a citromsárga, zöld és kék árnyalatok váltják, hasonlóan ahhoz, amilyen Senna sisakja is volt.

Az autó pilótafülkéjében emellett ikonikus Senna-idézetek is helyet kaptak, miközben a bajnok neve az első és hátsó szárnyon is feltűnik. Bár a múlt heti imolai futam jelentette Senna halálának 30. évfordulóját, a McLaren Monacóban is folytatni akarja az emlékezést, hiszen a háromszoros bajnok igazi specialistája volt az utcai pályának.

Karrierje során összesen hat alkalommal győzött ott, ebből öt sikert ráadásul zsinórban szerzett 1989 és 1993 között. Ami a festést illeti, Zak Brown ügyvezető igazgató így fogalmazott: „A csapat büszkén ismeri el és ünnepli Ayrton Senna elképesztő életét és versenyzői hagyatékát ezzel a különleges festéssel.”

„Sennát továbbra is a Forma–1 legnagyobb ikonjaként becsülik és tisztelik, és ő a McLaren legsikeresebb versenyzője. Hatalmas hatása volt az istállóra nemcsak a pályán elért eredmények, de a csapaton belüli jelenléte, most pedig az öröksége révén is, szóval megtiszteltetés, hogy érte versenyezhetünk a legsikeresebb pályáján.”

A Senna-festés ötletén 12 hónapja kezdett dolgozni a csapat, és Senna családja is teljes mértékben beleegyezett, és ők is kivették a részüket a teljes folyamatból. Bianca Senna, aki a Senna Globalnál dolgozik, elmondta: „Megtisztelő, hogy elismerhetjük Ayrtont ezzel a festéssel a McLaren Racinggel és a McLaren Automotive-val közösen.”

„Fantasztikus módja ez az élete és öröksége megünneplésének. A McLaren sokat jelentett számára, és együtt számos sikerben volt részük, melyekre még ma is emlékeznek az emberek. Különleges lesz látni Monaco utcáin, a pályán, amely annyi örömet és diadalt hozott számára.”

Az F1-es festés mellett a McLaren egy egyedi McLaren Senna sportautóról is lerántotta a leplet, melyet Senna Sempre névre kereszteltek. Az hasonló színeket kapott, mint a monacói versenygép, és Senna pontmátrixos portréja is megtalálható rajta.