BRÉKING: törölték az Azeri, a Szingapúri és a Japán Nagydíjat a Forma-1-ben

Egy ideje már pletykáltak arról, hogy Baku és Szingapúri is kikerülhet a 2020-as F1-es versenynaptárból a koronavírus okozta súlyos egészségügyi helyzet miatt. Japán kapcsán is voltak ilyen hírek, de a szervezők egészen ideáig tartották magukat, és azt mondták, hogy akár még nézőket is beengedhetnek a pályára.

Még több F1 hír: A McLarennél akár még Alonso is szóba kerülhetne, ha Sainz vagy Norris megfertőződik?

A három esemény közül kettő utcai helyszín, ahol már hosszú hetekkel a verseny megrendezése előtt el kell kezdeni az előkészületeket. Monaco többek között emiatt mondott le az idei rendezés jogáról, majd nem sokkal később Franciaország és Hollandia is csatlakozott.

Az utcai pályákon sokkal bonyolultabb feladatot jelent egy nagydíj előkészítése, és a költségek hatványozottan magasabbak, így a potenciális veszteség is. Baku és Szingapúr kiesésével Mugello esélyei is növekedhettek, ahol a Ferrari 1000. nagydíját tervezhetik megtartani.

Az olasz pályán minden adott lehetne egy F1-es nagydíj megrendezéséhez, és már bejelentették a MotoGP mugellói hétvégéjének törlését, ami egy újabb jel lehetett arra, hogy a Forma-1 mezőnye megérkezhet, és egy új helyszínen versenyezhet.

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Imola közben minden szükséges engedélyt megkapott arra, hogy adott esetben fogadhassa az F1-es csapatokat, de Mugello előrébb járhat a sorban. Szeptember közepe lehetne a dátum. Ezzel Baku és Szingapúr helyét vennék át.

A logisztikai kérdések nagyon nagy problémát generálnak, így nem meglepő, hogy a két utcai helyszín ideiglenesen kikerült a naptárból, míg Japánban erre az első igazi jel a MotoGP japán versenyhétvégéjének törlése volt, amit Motegiben tartottak volna meg.

Ezekkel a törlésekkel nagy lett a hely a naptárban szeptember és október között. Az Amerikai Nagydíj megrendezése is valószínűtlennek tűnik, így lehetséges, hogy a szeptember elejére tervezett Olasz Nagydíj után újabb európai futamok csatlakoznak a naptárhoz, amire Hockenheim is esélyes lehet.

Japán a hivatalos tájékoztatás szerint minden lehetőséget megvizsgált, de figyelembe véve a társadalmi helyzetet, azt, hogy mit hordozhat magában egy tengerentúli utazás, és az azzal kapcsolatos potenciális problémák, úgy döntöttek, hogy idén nem rendezik meg a nagydíjukat.

Fotó készítője: Vietnam Grand Prix Corporation

Szingapúrban sem tehettek másképp, ahol másfajta kihívásokkal néztek szembe a futam megtartását illetően. A hivatalos közlemény szerint az elmúlt hónapok így is jelentős kihívásokat eredményezett számukra, és most egy igen nehéz döntést kellett meghozniuk, amit az F1 és az érdekelt felek mind elfogadtak.

Hangsúlyozták, hogy az F1-es személyzet, az önkéntes versenybírók, és mindenki, aki részt vesz ebben, prioritást élveznek, így nem kockáztatják az egészségüket. A törölt F1-es eseményeknél a rajongóknak lehetőségük van arra, hogy visszatérítést kapjanak, de kérhetik a jegyek átírását is 2021-re.

Vietnam hasonló kérdésekkel néz szembe, mint Azerbajdzsán és Szingapúr. Az új ázsiai helyszínen még mindig korlátozások vannak érvényben, és úgy tudni, hogy nem szívesen rendeznék meg az első versenyüket közönség nélkül, bár voltak olyan hírek, hogy a helyiek ott lehetnének a lelátókon. További aggodalmat jelent az is, hogy ebben az esetben 6 hónapon belül két futamot kellene megrendezniük, mivel 2021-ben áprilisban lenne a Vietnami Nagydíj.

További részletek hamarosan...