BRÉKING: távozik az Aston Martin csapatfőnöke!

Alig léptünk át 2022-be, máris itt van az első komolyabb bejelentés és változás, amely azonban nem feltétlenül jött hatalmas meglepetésként. Szafnauer távozásával kapcsolatban már tavaly is voltak pletykák, de akkor az amerikai még mindent tagadott és spekulációnak nevezett.

Most úgy tűnik, mégsem volt minden spekuláció, hiszen elhagyja az istállót. Az Aston mindezt egy rövid közleményben hozta napvilágra, amelyben azt is elmondták, hogy bíznak a Lawrence Stroll vezette menedzsmentben, ezért most némi időt hagynak maguknak, hogy megtalálják a tökéletes utódot.

„Meg szeretnénk köszönni neki a csapatnál az utóbbi 12 évben végzett munkáját, és minden jót kívánunk a jövőre nézve, amelyben minden bizonnyal új kihívások elé néz majd” – állt a közleményben.

Az Aston Martin most elsősorban a 2022-es autójával szeretne foglalkozni, ezért sem érzik szükségét annak, hogy máris helyettest találjanak Szafnauernek. A szakemberről korábban még olyan hírek terjedtek, hogy az Alpine-nál köthet ki, de ő akkor ezeket még határozottan cáfolta.

Ezek után viszont nem lenne meglepő, ha mégis megérkezne a franciákhoz, akik egyébként is elmondták, hogy újabb strukturális átalakításokat terveznek 2022-re, és eddig igazi csapatvezető nélkül működtek, így talán Szafnauer betölthetné ezt az űrt.

