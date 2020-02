HIVATALOS: Nem lesz Kínai Nagydíj áprilisban a Forma-1-ben

Abban a pillanatban, ahogy terjedni kezdett a koronavírus, sejteni lehetett, hogy a Kínai Nagydíj április megrendezése komoly veszélyben van. A vírus a kínai Wuhanból indult útra, és rövid idő alatt közel 30 más országban ütötte fel a fejét az utazó fertőzöttek miatt.

A WHO időközben nemzetközi vészhelyzetet hirdetett, látván a vírus terjedését, és azt, hogy hány halálos áldozatot követelt. Napról napra rengeteg fertőzött halt meg Kínában, és még mindig kritikus a helyzet.

Ezek után Kína nem tehetett mást, minthogy az emberek egészsége és biztonsága érdekében törölte az április dátumát a Forma-1-ben. Sanghaj eredetileg április közepén látta volna vendégül a Forma-1 mezőnyét, de ez nem fog megtörténni.

A kínai hétvégének nagy hagyományai vannak, miután a versenyt 2004 óta minden évben megrendezték. Jelenleg Lewis Hamilton a legeredményesebb versenyzője a nagydíjnak 6 győzelemmel, akárcsak a csapatok közül a Mercedes.

A brit, aki 2008-ban, 2011-ben, 2014-ben, 2015-ben, 2017-ben és 2019-ben nyerte meg a Kínai Nagydíjat, nagyon elhúzott a társaitól. A második helyen Fernando Alonso és Nico Rosberg vannak ott két győzelemmel.

Az FIA hivatalos bejelentése előtt olyan hírek is napvilágot láttak, miszerint Kína Oroszországgal cserélhet dátumot, hogy ezzel időt nyerjenek Sanghajban, és elkerüljék a végleges törlést, ami nyilvánvalóan gazdasági szempontból egyik félnek sem lenne jövedelmező.

Szocsiból hamar reagáltak erre, és teljességgel kizárták a cserét. Ross Brawn, az F1 egyik vezetője hasonlóan nyilatkozott, így a Kínai Nagydíj egy másik helyszínnel sem cserélhet a naptárban, ami még inkább bonyolulttá tette volna a helyzetet.

Toto Wolff, a Mercedes sajtóeseményén még arról beszélt, hogy az akkor jelenlegi helyzet szerint el fognak utazni Kínába. Sokat nem kellett várnunk arra, hogy ennek az ellenkezőjét erősítsék meg, mert áprilisban biztosan nem lesz futam Sanghajban. A legfrissebb hivatalos adatok szerint több mint 44 ezer ember fertőződött meg Kínában, és több mint 1100-an meghaltak.

A hivatalos közlemény szerint a hosszas egyeztetések után az illetékesek arra a döntésre jutottak, hogy el kell halasztani a nagydíjat. Az FIA és a Forma-1 együttesen úgy döntöttek, hogy elfogadják a promóter hivatalos kérését, melynek értelmében április 19-én nem kerül megrendezésre a Kínai Nagydíj.

A kínai szervezetek és a Forma-1 számára is az emberek egészsége és biztonsága a legfontosabb, emiatt nem hozhattak más döntést. A közlemény hozzáteszi, hogy a folytatásban is szorosan együtt fognak működni a csapatokkal és a versenyzés megrendezéséhez szükséges szervezetekkel, beleértve a helyi hatóságokat is, hogy nyomon kövessék az eseményeket.

Valamennyi fél számára időt vesz igénybe, hogy megvizsgálják a nagydíj áthelyezésének alternatíváit a szezon későbbi szakaszában. A sport hangsúlyozta, a lehető leghamarabb vissza akarnak térni Kínába, és mindenkinek csak a legjobbat kívánják az országban ebben a nehéz időszakban.

Kína a negyedik verseny lett volna a naptárban a debütáló Vietnamot követően. Ezzel pedig rögtön a bajnokság elején kapunk egy 1 hónapos szünetet, ugyanis Hanoi április 5-én rendezi meg a futamát, míg a visszatérő Zandvoort május 3-án.

