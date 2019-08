BRÉKING: Megbüntették az Alfa Romeót, Hamilton és Kubica pontszerző

A hu.motorsport.com korábban már beszámolhatott arról, hogy az Alfa Romeót vizsgálat alá helyezték, ráadásul két potenciál vétség kapcsán, ami mindkét autót érinti. Emiatt a svájci alakulat nem örülhetett felhőtlenül a megszerzett pontoknak, hiszen Kimi Raikkonen a 7., míg Antonio Giovinazzi a 8. helyen értek célba. Ez pedig igen fontos világbajnoki egységeket jelentettek a bajnokságban.

Az FIA órákon át vizsgálta az adatokat és az összes rendelkezésre álló információt, majd arra a döntésre jutottak, hogy mindkét versenyző 30 másodperces időbüntetést kap. Ezzel pedig kikerültek a TOP-10-ből, miközben Grosjean a 7., addig Magnussen a 8. helyre lép előre. Hamilton, aki eredetileg csak a 11. helyen ért célba, 9. lett, 2 pontot gyűjtvén, míg Kubica 1 ponttal távozik, ami egyúttal az első is számára a visszatérése óta. Sőt, ez a Williamsnek is az első bajnoki pontja a szezonban. És mint arról szintén írhattunk, Hamiltont tisztázták a második vizsgálat alól, így ezek után nem volt kérdés, hogy megkaphatja a pontokat, ha az FIA az Alfa Romeo ellen ítél, ami meg is történt.

A stewardok megállapították, hogy "a kuplungok nyomatéka a startnál nem felelt meg az előírt igénynek, mivel a pilóta a megadott 70 milliszekundum maximális időtartamtól eltérően szabadította fel a kuplungot". Räikkönen esetében ez "körülbelül 200 milliszekundumot", míg Giovinazzinál "körülbelül 300 milliszekundumot" mértek.

A stewardok kifejtették, hogy a Sportszabályzat 27.1-es cikkelye alapján "a pilótának segítség nélkül, egyedül kell vezetnie az autót". Márpedig a "kuplungot elektronikusan vezérlik", a csapatoknak pedig lehetőségük van a paraméterek hangolására. "Annak érdekében, hogy a csapatok ne használhassák ezt a hangolást, és ezzel befolyásolják a kuplung által nyújtott előnyöket, az FIA megköveteli, hogy amikor a pilóta kiengedi a kuplungot, annak nyomatéka (a meghatározott határokon belül) megfeleljen az előírtaknak, ennek 70 milliszekundumon belül meg kell történnie".

Ez nagyobb graduális applikációt tett lehetővé a forgatónyomatéknál, amely az esős körülmények ismeretében potenciálisan előnyt jelenthetett volna. Függetlenül attól, hogy valóban előnyt jelentett-e a dolog az Alfa Romeók számára, a stewardok úgy ítélték meg, hogy a csapat egyértelműen megsértette a szabályokat. A stewardok 3 csapattaggal, köztük mérnökkel, megvizsgálták az adatokat, amelyen az FIA technikai delegátusa is részt vett, mely a hasonló vizsgálatokért felelős. A csapat elfogadta, hogy valóban nem voltak az előírt limiten belül.



A bírák elfogadták a csapat magyarázatát, miszerint ennek oka az volt, hogy meglepték őket az időjárási viszonyok, és az, hogy ilyen körülmények között nem hajtottak még végre próbarajtokat, ami végül a paraméterek hibás beállítását eredményezte. Azonban a versenybíróság azt is megjegyzi, hogy az FIA minden autónál ellenőrizte ezeket, és máshol nem találtak rendellenességeket, illetve, hogy ezen követelmények betartatása független az időjárástól. A stewardok a 30 másodpercet egy verseny közbeni 10 másodperces stop/go büntetés alapján határozták meg, amely alapjáraton a rajtnál történő kiugrás büntetése lenne.

