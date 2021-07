BRÉKING: Lewis Hamilton 2023-ig aláírt a Mercedesnél!

A 2020-as Forma-1-es szezont követően Lewis Hamilton szerződésének esetleges meghosszabbítása sokáig beszédtémát szolgáltatott a világsajtóban, hiszen a brit rekorder néhány héttel az idény kezdete előtt még nem rendelkezett még érvényes kontraktussal.

Akkoriban úgy hírlett, hogy a szerződés időtartama, továbbá a pénzügyi vonzat gördít akadályokat a felek elé, hiszen míg Hamilton hosszabb távon akarta elkötelezni magát a német gyártó mellett, addig a Mercedes egy évre írt volna alá a brittel.

A 2021-es szezonban azonban Toto Wolff több alkalommal is kijelentette, hogy nem kívánják elhúzni az újabb hosszabbítást olyan mértékben, mint tették ezt korábban, és ezt az ígéretet most be is tartották: a hivatalos megállapodás értelmében Lewis Hamilton 2023-ig a Mercedes alakulatát erősíti.

Hamilton 2007-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a McLaren színeiben, és egészen 2012-es idény végéig a wokingiak alakulatát erősítette, ám ekkor némi meglepetésre áttette a székhelyét a Mercedeshez, ahol Michael Schumacher autójának ülését foglalhatta el.

Ezt követően Hamilton hat egyéni, illetve hét konstruktőri világbajnoki címet szerzett, ezzel pedig a Forma-1 legnagyobb alakjai közé emelte magát, míg a Mercedest napjainkban a sorozat legdominánsabb alakulatai között tartják számon.

Azonban a hosszabbítással kérdésessé vált, hogy ki lehet a befutó a Mercedes másik autójáért folytatott harcban, hiszen Hamilton több alkalommal is kifejezte azon szándékát, hogy Bottast szeretné maga mellé.

George Russell sokáig nagyon esélyesnek tűnt a finn helyére, hiszen míg Hamilton folyamatosan az élen küzd, addig Bottas rendkívül gyenge szezonkezdést produkált. Amennyiben a tiszta teljesítményt vennék alapul, úgy minden bizonnyal a fiatal britnek szavaznának bizalmat, ám Hamilton szerződésével ez megváltozhat.

