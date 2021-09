BRÉKING: Kimi Räikkönen nem indul a Holland Nagydíjon!

Az FIA szombat délelőtt közölte, hogy az Alfa Romeo-pilóta Kimi Räikkönen pozitív koronavírus-tesztet produkált, így nem vehet részt a hétvége további Forma-1-es programján. Ezt nem sokkal később az Alfa Romeo csapata is megerősítette.

A csapat közleménye arra is kitért, hogy a finn versenyzőnek nincsenek tünetei és jó hangulatban van, és jelenleg a szállodában van, ahol izolálta magát a többiektől a COVID-19 protokolloknak megfelelően.

2007 F1-es világbajnokának helyén az Alfa Romeo tartalékpilótája, Robert Kubica fog indulni, aki utoljára a 2019-es szezonzáró Abu Dhabi Nagydíjon vett részt Forma-1-es versenyen, viszont aktív maradt: idén többek között a Le Mans-i 24 órás versenyen is rajthoz állt, és kis híján az LMP2-ben győzni is tudtak, emellett több szabadedzésen is részt vett a svájci-olasz istállóval.

