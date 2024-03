BRÉKING: Kihagyja a szaúdi hétvégét a Ferrari F1-es versenyzője, megvan a helyettese!

Carlos Sainz Jr. már a szerdai sajtónapot is kihagyta, miután betegnek érezte magát, akkor a Ferrari arról számolt be, hogy a spanyol a paddockból visszament a hotelszobájába, mivel rosszul érezte magát.

Csütörtökön így is autóba ült a kétszeres futamgyőztes, és becsülettel végig is csinálta a két szabadedzést, viszont a Sky Sports F1 szakértője, a korábbi F1-es Anthony Davidson azt mondta, ha annyira beteg, mint amennyire annak tűnik, akkor nagyon meglepő, hogy részt vett a két FP-n.

A hétvége további részét viszont már ki kell hagynia a spanyolnak – jelentette be a Ferrari. Sainz így a harmadik szabadedzésről, az időmérő edzésről és a versenyről is lemarad. A helyére a tegnap az F2-es pole-t megszerző Oliver Bearman ugrik be, aki a 38-as rajtszámot fogja használni.

Az F2-es sportszabályzat szerint Bearman ezen a hétvégén már nem térhet vissza a juniorszériába - a Prema pilótáját senki nem fogja helyettesíteni, így csak 21 autó lesz ott a Forma-2-es rajtrácson.

A Ferrari közleménye szerint vakbélgyulladás miatt gyengélkedik Sainz, és műtétre is szüksége lesz. Az olasz istálló természetesen azzal zárta a közleményt, hogy minél gyorsabb felépülést kívánnak Sainznak.

