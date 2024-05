Bréking: kettős kizárás az F1-es Monacói Nagydíj időmérőjéről!

A monacói időmérő edzés után a Haas F1 Team két autója nem ment át a technikai vizsgálaton: mindkét pilótánál a hátsó szárny legfelső eleme túllépte az engedélyezett 85 millimétert, így a technikai képviselő Jo Bauer továbbította az ügyet a stewardoknak.

Szombat este pedig meg is született az az eredmény, amire számítani lehetett: Nico Hülkenberget és Kevin Magnussent is kizárták az időmérőről, így elvesztik a 12. és 15. rajthelyüket. Bár így nincs érvényes körük az amerikai istálló versenyzőinek az időmérőn, viszont az FIA engedélyt adott arra, hogy a német és a dán pilóta is elrajtoljon a bokszutcából, tehát 18-an lesznek ott a rajtrácson.

Lewis Hamiltonra ugyanilyen sors várt a 2021-es Brazil Nagydíj időmérőjén hasonló technikai szabályszegés miatt, ekkor ő is csak a mezőny végéről kezdhette meg a brazil sprintfutamot.

A kizárás miatt Ricciardo lép előre a 12. rajthelyre, Stroll a 13., Alonso a 14. helyről indulhat, és Perez is nyert két rajtpozíciót, a 16. rajtkockát foglalhatja el a vasárnap 15 órakor induló Monacói Nagydíjon, a top 3 pedig változatlan maradt, hiába vizsgálták Sainzot, nem kapott büntetést a spanyol Alexander Albon feltartása miatt.

