BRÉKING: Íme a Mercedes 2023-as F1-es autója, a W14!

A szerdai, online bemutatón a vadiúj W14 mellett ott volt Lewis Hamilton, George Russell, Toto Wolff, és a csapat új tartalékpilótája, Mick Schumacher is.

A bemutató után nem sokkal Hamilton és Russell is kipróbálhatja majd az új versenyautóját, miután a Mercedes is filmforgatási nappal egybekötött bejáratást tart Silverstone-ban, amelynek keretein belül ők is 100km-t tehetnek meg az autóval.

A Mercedes óriási várakozásokkal vág neki a 2023-as szezonnak, ugyanis a 2022-es technikai szabályváltozás véget vetett a 2014-ig visszanyúló sikerszériájuknak, amely alatt 8 konstruktőri és 7 egyéni bajnoki címet szereztek.

Back to black

Az új autó visszatért a 2020-ban és 21-ben használt fekete festéshez, amelyet szürke részletek helyett csak a főszponzor Petronas zöldje egészít ki.

Bár a Mercedesnek így „történelmi” indoka is van arra, hogy visszatérjenek a feketéhez, nem vehetjük figyelmen kívül, hogy a súlycsökkentés jegyében a csapatok a korábbinál is nagyobb felületeket hagytak festetlenül a 2023-as autóikon.

A Mercedes korábban is utalt arra, hogy nem az egyedi „zéró pod” oldaldoboz-kialakításuk okozta a problémáikat, az egyedi megoldás pedig visszatért a 2023-as autón is, igaz, egy alaposan átdolgozott formában.

GALÉRIA:

Mercedes W14 1 / 6 Fotót készítette: Mercedes AMG Mercedes W14 2 / 6 Fotót készítette: Mercedes AMG Mercedes W14 3 / 6 Fotót készítette: Mercedes AMG Mercedes W14 4 / 6 Fotót készítette: Mercedes AMG Mercedes W14 5 / 6 Fotót készítette: Mercedes AMG Mercedes W14 6 / 6 Fotót készítette: Mercedes AMG

A 2022-es szezon elején a Mercedes szenvedett a legjobban a kiforratlan autóknál megjelenő delfinezés miatt, így az autó sosem termelt akkora leszorítóerőt, mint amekkorát minimális hasmagasság mellett elő tudtak állítani a szélcsatornában.

Előbb a Spanyol Nagydíjra elkészült fejlesztési csomagjukkal vissza tudták fogni az autó delfinezését és pattogását, majd az Amerikai Nagydíjon – amikor már a Red Bull és a Ferrari 2023-ra fordította a figyelmét – egy újabb fejlesztési csomaggal visszatértek az élmezőnybe, George Russell pedig a Brazil Nagydíjon megszerezte élete első, a Mercedes egyetlen 2022-es győzelmét, míg Lewis Hamilton karrierje során először futamgyőzelem nélkül zárta a szezont.

Toto Wolff csapatfőnök elmesélte, miért lett fekete az autó: a történelem ismétli önmagát.