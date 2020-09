BRÉKING: Claire Williams távozik a csapat éléről, a Williams család kivonul az F1-ből!

A Williams egy rövid Twitter posztban tette közzé a közeléményét, hogy az alapító, Frank Williams lánya, Claire, aki helyettes csapatvezetői posztban a csapat napi ügyeit vitte 2013 óta, az Olasz Nagydíjat követően távozik a pozíciójából.

A Williams percekkel később egy hosszabb közleményt is kiadott, melyben megerősítették, hogy a család véglegesen elhagyja a sportot 43 év, és 739 nagydíjhétvége után. Az irányítást teljes egészében átadják az új tulajdonos Dorilton Capitalnak.

A Williams tájékoztatása szerint lezárult az első stratégiai felülvizsgálás, és mivel a Dorilton személyében olyan tulajdonosa lett a csapatnak, akik elmondásuk szerint biztosítani tudják a csapat hosszú távú, és sikeres jövőjét, a család úgy döntött, hogy elhagyják a Forma-1-et.

Frank Williams, Williams Team Owner Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„Azzal, hogy hosszú távra bebiztosítottuk a csapat jövőjét, elérkezettnek látjuk az időt, hogy tegyünk egy lépést hátra. Családként mindig is a prioritásunk volt a Williams, amit a nemrégiben lezajlott Stratégiai Átvizsgálás során is kifejezésre juttattunk. Arra a döntésre jutottunk, most van a legmegfelelőbb idő, hogy átadjuk az irányítást és megadjuk az új tulajdonosknak a lehetőséget, hogy a jövőbe vezessék a csapatot", nyilatkozta Claire Williams, az istálló csapatfőnöke.

„Több, mint négy évtizeden keresztül a sportág családjának részei voltunk. Elképesztően büszkék vagyunk az eredményeinkre, és az örökségre, amelyet hátra hagyunk. Mindig is a sportág iránti szeretet és a motorsport szeretete vezérelt minket, ez tartott itt ilyen hosszú időn át. Ezt a döntést nem hoztuk meg könnyen, hanem családként, hosszas megbeszélesek után", tette hozzá.

Claire Williams Fotó készítője: GP Racing

„Nagyra értékeljük a Dorilton biztatását a folytatást illetően, de a személyükben tudjuk, hogy jó kezekben van a csapat, és a Williams tovább fog élni a jövőben is. Ez lehet, hogy egy korszak vége lesz a csapat életében, amelyet eddig egy család vezetett, de ez egy új korszak kezdete a Williams Racing számára, és a legjobbakat kívánjunk nekik a jövőben.”

„Frank és a Williams család részéről el szeretném mondani, hogy mennyire hálásak vagyunk azért a támogatásért, amelyet az évek során kaptunk, a barátainktól a paddockban, a rajongóinktól világszerte.”

„A legnagyobb köszönettel azonban a csapatunk felé tartozunk, azoknak, akik ma és a múltban a Williamsnél dolgoztak, Ők a csapat igazi harcosai, akik ezt a csapatot azzá tették, ami ma, és nekik is a legjobbakat kívánjuk. A Formula 1 már nagyon régóta az életünk részét képezte, de most itt az ideje, hogy ez új fejezet induljon az életünkben.”

George Russell, Williams FW43, Romain Grosjean, Haas VF-20, and Nicholas Latifi, Williams FW43 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Teljes mértékben tiszteletben tartjuk Claire és a Williams család döntését, hogy távoznak a csapat vezetésétől és üzemeltetésétől, miután bebiztosították a jövőjéhez szükséges erőforrásokat. Amit Claire véghez vitt a 2013-as kinevezése óta, hogy fenntartotta a Williams Racing örökségét, relevanciáját és elkötelezettségét az innováció felé, ilyen nehéz környezetben, hatalmas tett volt", mondta Matthew Savage, a Dorliton Capital és a Williams Grand Prix Engineering új vezetője.

„Hatalmas szerepet játszott abban, hogy minél egyenlőbbek legyenek a technikai és pénzügyi viszonyok a Forma-1-ben, ami segíthet a csapatnak visszatérni a mezőny elejére az előttünk álló években. Büszkén fogjuk továbbvinni a Williams nevet a sportág következő, rendkívül izgalmas szakaszába, és hatalmas köszönettel tartozunk Sir Franknek, Claire-nek és az egész Williams családnak, hogy egy ennek a nagyszerű brit márkának a részeseivé válhattunk", emelte ki Savage.

A Williams család a 43 éves Forma-1-es története alatt 114 futamgyőzelmet, és 312 dobogós helyezést szerzett, valamint 9 konstruktőri, és 7 egyéni világbajnoki címet szereztek.

