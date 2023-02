BRÉKING: befutott a Drive to Survive 5. évadának nagy előzetese!

Amikor 2019-ben elindult a Drive to Survive és megkaptuk az első szezont, talán senki sem gondolta volna, hogy ekkora sikert fog majd befutni a Forma–1-ről készült dokumentumsorozat. Azóta viszont pontosan ez történt, és sokan ennek tulajdonítják a királykategória ugrásszerű népszerűségnövekedését az Egyesült Államokban.

Miközben persze a Netflix rendesen felturbózta az eseményeket, és némi fűszert is adott hozzájuk, azt tényleg nem lehet elvitatni, hogy az F1-es szurkolók még soha nem kerültek ennyire közel a színfalak mögött zajló eseményekhez.

Most pedig már alig egy hetet kell csak várnunk arra, hogy megérkezzen az ötödik évad, amelyben már az aktuális világbajnok, tehát Verstappen is nagyobb szerepet vállalt. Ennek apropóján a streamingszolgáltató pedig most közzétette a hivatalos előzetest, hogy még jobban felcsigázza az érdeklődésünket.

Drámából most sem lesz hiány, ismét belenézhetünk majd a pilóták mindennapjaiba, valamint a háttérben zajló politikai harcokba, és persze Günther Steiner káromkodásai sem maradnak el. Premier február 24-én!

