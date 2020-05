BRÉKING: az F1-es csapatok megállapodtak a költségcsökkentő csomagról

A költségsapka az elmúlt hónapok legforróbb témája volt a csapatok, és az FIA-Liberty között, a koronavírus-járvány, és a 2020-as szezonból kieső bevételek miatt arra kényszerültek a csapatok, hogy tovább csökkentsék a 2019-ben meghatározott 175 millió dolláros sapkát.

A 145 millió dolláros összeget 2021-re vezetik be, majd az 2022-re tovább csökken 140 millió dollárra, 2023, és 2025 között pedig 135 millió dollárból gazdálkodhatnak a csapatok. A csapatok megállapodását követően a WMSC az utolsó, melynek jóvá kell hagynia a változtatásokat. A szavazásra a következő hét elején kerülhet sor, ami puszta formalitás lehet. Számolt be a hírről a BBC Sport és a Motorsport.com.

A WMSC következő hivatalos ülése csak június közepén lenne, de valószínűleg nem várnak addig és a következő napokban a részükről is megtörténik a szavazás, majd a jóváhagyás, így a szabályváltoztatások hivatalossá válnak.

A leghangosabban a Ferrari kritizálta a csökkentés mértékét, Mattia Binotto arról beszélt, hogy így is jelentős leépítéseket kell véghez vinniük, és bizonyos alternatívákat említett, hogy mindenkinek munkát tudjanak adni, így nem kizárt, hogy az IndyCar-ban is csapatot indíthatnak, de a WEC és egyéb más sorozatok is opciót képeznek számukra.

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

A mezőny a jelenlegi helyzetre való tekintettel azonban megállapodást kötött egy olyan kompromisszumról, ami mindenki számára elfogadható volt. A hírek szerint a Ferrarinál is úgy érezték, a sorozatnak jelentős áldozatokra van szüksége ahhoz, hogy a sportot támogassák.

Az FIA vészhelyzeti” ügyrendje miatt a szavazásokon nem kellett egyhangúan elfogadni a javaslatokat, ahhoz egyszerű többség is elég volt.

A csomag része az aerodinamikai fejlesztések jelentős csökkentése a 2020-as és 2021-es szezonra, valamint az új szabályok 2022-ben történő bevezetésének késleltetése. A Ferrari ezzel elfogadja, hogy a 2020-as autójuk nem olyan versenyképes, mint szeretnék, így ha azzal 2 évig kell versenyezniük, ezt csak minimális fejlesztési lehetőségek mellett tehetik meg. Tehát az olaszok esélyei csökkenhetnek a bajnokságban a 2022-es szezon kezdetéig.

Egy handicap rendszer is a csomaghoz tartozik, melyről korábban részletesebben is beszámoltunk. A bajnokság legrosszabb csapatai több fejlesztési időt kapnának a szélcsatornákban és a CFD területén, plusz elérhetővé válnak a nyílt forráskódú alkatrészek.

