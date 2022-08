BRÉKING: Az Audi 2026-ban csatlakozik a Forma-1-hez!

Az utóbbi 1 évben a Forma-1 legrosszabbul őrzött titka volt a VW-csoport két márkájának érdeklődése a száguldó cirkusz felé, és miközben a Red Bull-Porsche házasság alapjait már több mint fél éve előkészítették, bejelentést mégis az Audi tett hamarabb.

A négykarikás márka is a 2026-os szezonban csatlakozik a Forma-1-hez, egyelőre azonban csak a motorgyártói szerepvállalásukat jelentették be, de a Motorsport.com információi szerint csak idő kérdése, hogy bejelentsék a Sauber felvásárlását is.

A Forma-1 és az FIA több engedményt is tett annak érdekében, hogy a Porsche és az Audi is csatlakozzon a királykategóriához, ilyen gesztus volt például az MGU-H betiltása, amely 8 évvel a bemutatkozása után sem lett releváns az utcai autók számára.

A 2026-os motorformula keretein belül megtartják az 1,6 literes V6-os motorokat, azonban a 100%-ban megújuló üzemanyagnak és az MGU-H betiltásának köszönhetően azok teljesítményét 530 lóerő körül maximalizálná az F1, míg az elektromos motor teljesítményét 470 lóerőre növelik, hogy továbbra is 1000 lóerő körül alakuljon az F1-es kocsik teljesítménye.

Audi F1 car render Fotó készítője: Camille Debastiani

„Boldogan üdvözlöm az Audit a Forma-1-ben, egy ikonikus márkát, egy igazi technológiai úttörőt” – mondta az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali.

„Ez egy fontos pillanat a sportunk életében, és megmutatja, hogy mennyire erős globális platformot hoztunk létre, és a csatlakozásuk azt is megmutatja, hogy a hibrid rendszerrel kiegészített szintetikus üzemanyagokat a gyártók is megvalósítható jövőképnek tartják.”

„Mind nagyon várjuk már, hogy az Audi logó ott legyen a rajtrácson, és természetesen arra, hogy kijöjjenek a részleteikkel.”

Az Audi hozzátette, hogy még az év végéig megnevezik majd, hogy melyik csapat partnereként fognak csatlakozni a Forma-1-hez, és bár nem zárták ki az önálló csapat létrehozását, már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a Sauberrel.

A részletekkel hamarosan érkezünk az Audi sajtótájékoztatója után.