BRÉKING: Alonso 2022-ben is az Alpine pilótája!

Fernando Alonso két év kihagyás után 2021-ben tért vissza a Forma-1-be, miután az Alpine lehetőséget biztosított a számára, hogy újra a mezőny tagja lehessen. A kontraktus alapján a kétszeres világbajnok 1+1 évre írt alá a franciákhoz, tehát 2022-ben opcióval rendelkezett a csapat a szerződés megújításával kapcsolatban.

Miután Alonso az első futamok után nehezebben vette fel a ritmust, kétségessé vált, hogy maradhat-e a Forma-1-ben, ám a válaszra nem kellett sokat várni: a spanyol folyamatos pontszerzésekkel, remek előzésekkel és védekezésekkel vétette magát észre a szezon további versenyein.

Legutóbb a Magyar Nagydíjon Alonso hosszú körökön keresztül maga mögött tartotta a sokkal gyorsabb Lewis Hamiltont, ezzel pedig kivívta a rajongók, kritikusok és Forma-1-es pilóták elismerését.

Még több F1 hír: Hamilton videóban üzent: A gyárban vagyok, szimulátorozok

Alonso a napokban rejtélyes üzenetet tett közzé a közösségi médiában, amiből arra lehetett következtetni, hogy fontos bejelentésre készül. Ez most meg is történt, és a várakozásoknak megfelelően az Alpine érvényre juttatta a spanyol 2022-es opcióját, tehát jövőre is a franciáknál folytatja a pályafutását.

„Nagyon boldog vagyok, hogy megerősíthetem a szerződésem meghosszabbítását az Alpine F1-es csapatával 2022-re” – írta Alonso. „Otthon éreztem magam, amikor visszatértem ebbe a csapatba, tárt karokkal üdvözöltek újra. Örömömre szolgál, hogy újra együtt dolgozhatok a sportunk legélesebb elméivel Enstone-ban.”

Az Alpine hivatalos közelményére sem kellett sokat várni: „Nagyon örülünk, hogy megerősíthetjük Fernando szereplését a következő szezonra Esteban mellett” – jelentette ki az Alpine vezérigazgatója, Laurent Rossi. „Számunkra ez a tökéletes pilótafelállás, a legerősebbek egyike a rajtrácson.”

„Fernando mindannyiunkat lenyűgözött, mióta az idei év elején visszatért a sportba. Elképesztő, hogy részesei lehetünk annak az elhivatottságnak, csapatmunkának és összpontosításnak, ami arra irányul, hogy a maximumot hozza ki a csapatból, minden bizonnyal különleges, hogy a szemtanúi lehetünk ennek.”

„A magyarországi teljesítménye egy újabb példája volt a versenyzői törekvéseinek, ez emlékeztetett mindenkit arra, hogy mennyire képzett egy versenyző is ő valójában” – tette hozzá Rossi.

„Meggyőződésem, hogy nagy hasznot hoznak nekünk Fernando meglátásai és tapasztalatai, miként a végső fejezetéhez érkezünk a fejlesztéseknek és optimalizálásoknak a 2022-es karosszériát és erőforrást tekintve.”

Häkkinen a Mercedesnek: Őt válasszátok!