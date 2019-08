BRÉKING: Albon lett Verstappen új csapattársa a Red Bullnál

A Red Bull eredetileg a Verstappen-Ricciardo párossal folytatta volna tovább, de az ausztrál az utolsó utáni pillanatokban úgy döntött, hogy elfogadja a gyári Renault ajánlatát, mely évi 20 millió euróról szólt. Daniel pár millió euróval kevesebbet tehetett volna zsebre az osztrákoknál, ahol azonban az élmezőnyben maradhatott volna, hiszen a Red Bull a Hondával egyre erősebb, és idén a Mercedesen kívül csak a Red Bull-Honda tudott nyerni.

Még több F1 hír: Raikkönen: Az életem sokkal kiteljesedettebb, mint korábban

Ricciardo továbbra is olyan nyilatkozatokat ad, miszerint nem bánta meg a döntését, és szerinte a Red Bull továbbra sem esélyes a címre. Ez igaz lehet, de 2020-tól más lehet a helyzet, mert a japánok rohamléptekben fejlődnek, addig a gyári Renault megrekedt, és már a McLaren is előttük van. Sőt, jelenleg a Toro Rosso is megelőzi őket a sorban, mely Pierre Gasly lefokozásával egy új párossal folytatja tovább a nyári szünetet követően.

Noha Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója azt mondta, idén év közben biztosan nem váltják le Gaslyt, ez most mégis megtörtént. A hivatalos tájékoztatás szerint Pierre Gasly, aki az idei szezonban kapta meg a lehetőséget arra, hogy a világbajnok alakulatnak versenyezzen, visszatér a Toro Rossóhoz, csakúgy, mint évekkel ezelőtt tette azt Daniil Kvjat. Az oroszt akkor Max Verstappen váltotta. Daniil-nak később még Faenzából is távoznia kellett a gyenge teljesítménye miatt, de egy év kihagyást követően a Red Bull családja visszavette őt, és igen jó teljesítménnyel hálálja meg ezt. Nemrég még dobogóra is állhatott a Német Nagydíjon, büszke friss apukaként, de a vezetőség nem őt választotta Gasly helyére.

A választás az újonc Alexander Albonra esett. A 23 esztendős versenyző évekkel ezelőtt egyszer már volt tagja a Red Bullnak, de megváltak tőle, mivel nem hozta az eredményeket. A thai versenyző azóta újraépítette a karrierjét, és bemutatkozhatott az F1-ben. A Formula E-ben a Nissannal kötött szerződést, de egy futamon sem állt rajthoz a gyártóval a Red Bull hívószava miatt, és annak ellenére, hogy kevés királykategóriás tapasztalattal rendelkezik, szép munkát végez. A Belga Nagydíj előtt, amit már a Red Bull-Honda versenyzőjeként fog megkezdeni, a 15. helyen áll 16 ponttal, míg Kvjat a 9. 27 egységgel.

A Red Bull a hivatalos közleményében elmondta, egyedülálló helyzetben érezhetik magukat, mert négy tehetséges versenyzőjük van a Forma-1-ben, akiket szerződés is köt a márkához, beleértve a Red Bull Racinget és a Toro Rossót. A közlemény szerint a következő 9 futamon fogják értékelni Albon teljesítményét, hogy döntést hozzanak Verstappen 2020-as csapattársáról.

Albon számára ez egy hatalmas lehetőség, de egyúttal óriási kihívás is, mivel mindössze 12 futam áll a neve mellett, és a legjobb esetben is szimulátorról ismerheti a Red Bull idei autóját, így egy igen „tanulós” nyári szünet várhat rá, bár a kötelező gyárlezárások nem könnyítik meg a helyzetét. Az azonban biztos, hogy a Red Bullnak nincs sok veszítenivalója, mivel Gasly összesen 63 pontot szerzett, míg Verstappen 181 egységnél tart. Ha Albon beválik, a csapat még a Ferrari második helyére is veszélyes lehet a konstruktőri bajnokságban. Az olaszok 288, az osztrákok 244 pontot gyűjtöttek eddig.

A szintén 23 éves Gasly a 2017-es szezon második felében debütálhatott az F1-ben, a Maláj Nagydíjon. Abban a szezonban még Japánban, Mexikóban, Brazíliában és Abu Dhabiban állt rajthoz, de pontot nem szerzett. Eredetileg Amerikában is ott lehetett volna, de a Super Formula döntője miatt nem volt lehetséges a részvétele. Akkor Kvjat ugrott be a helyére Brendon Hartley csapattársaként, akinek később, 2018 év végén ugyancsak mennie kellett. Pierre az első teljes F1-es szezonjában 15. lett 29 ponttal. A legjobb eredménye egy 4. hely volt Bahreinben, még a kiírás elején.

Lewis Hamilton a Magyar Nagydíjon nyújtott teljesítménye csattanós választ adhatott a kritikusainak, de Max Verstappen így is nagyon közel lehet a lassan hatszoros világbajnok szintjéhez.