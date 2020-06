BRÉKING: A Mercedes F1-es csapata egy fekete színű festéssel folytatja a rasszizmus elleni küzdelem jegyében

Az elmúlt hónapokban nagyon sok minden történt a Földön, és nemcsak a koronavírus miatt, mely sajnálatos módon még mindig áldozatokat követel, és a világjárvány továbbra is jelen van. Ez pedig jelentős mértékben befolyásolhatja az életünket.

Még több F1 hír: Komoly újításokkal mutatná ki a foga fehérjét a hétvégén a Mercedes

Az utóbbi időben a koronavírus mellett kiemelt témát kapott a nemzetközi sajtóban a rasszizmus és a diszkrimináció elleni harc. Ez olyasvalami, ami a Forma-1 számára is rendkívül fontos, és azóta több ezzel kapcsolatos kezdeményezésről számolhattunk be.

Lewis Hamilton az egyik élharcosa ennek, aki mindent megtesz azért, hogy közös erővel javítsanak a helyzeten. A küzdelem részeként a Mercedes bemutatta a legújabb F1-es festését, annak színvilágát, ami totálisan eltér a korábban megszokottól.

A csapat teljes vállszélességgel támogatja a sokszínűség előremozdítását, valamint jelzi az istálló elkötelezettségét a rasszizmus és a diszkrimináció minden formája ellen.

Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mercedes AMG

A Mercedes a Forma-1-ben egy hagyományos ezüst színű festéssel versenyzett, ami 1954-ig, a kezdetekig nyúlik vissza. Most azonban váltanak, és az új szezon teljes ideje alatt a képen látható fekete festést fogják használni.

Az új fekete színű alap megőrzi a Petronas névadó szponzor zöld színét, és az INEOS kiemelt partner piros elemeit, valamint a motorborításon helyet kapott csillagmintát. A HALO-ra pedig egy olyan felirat kerül fel, mellyel a rasszizmusnak akarnak véget vetni.

Hamilton és Bottas szerelése is változni fog. Fekete színű overált fognak kapni, és ennek megfelelően a sisakjuk tervezését is módosítják. A Mercedes azt is bejelentette, hogy még a szezon vége előtt egy új sokszínűségi és inklúziós programot indítanak, hogy a csapaton belüli diverzitást növeljék - munkaerejük csupán 3%-a tartozik valamilyen kisebbségi csoporthoz.

Toto Wolff csapatfőnök elmondta: "A rasszizmusnak és a társadalomnak nincs helye ebben a társadalomban, a sportban vagy a csapatunkban: ez a Mercedes fő hitvallása. Ez nem ér semmit azonban, ha csendben maradunk. A hangunkat és világméretű platformunkat arra használjuk, hogy felszólaljunk a tisztelet és az egyenlőség érdekében, így az Ezüst Nyilak 2020-ban a csapat és a sportág sokszínűségéért való elkötelezettségüket mutatva egész 2020-ban feketére festve fognak szerepelni."

"Nem fogunk úgy tenni, mintha mi nem lennénk gyengék ezen a területen, sem azt, hogy van még hova fejlődnünk, a festés csupán egy záloga annak, hogy igenis, tenni fogunk valamit. Szeretnénk megtalálni és magunkhoz csábítani a legnagyobb tehetségeket egészen széles háttérből, és megbízható utat kínálni számukra a sportunkba annak érdekében, hogy erősebb és sokszínűbb csapatunk legyen a jövőben."

Ajánlott videó: