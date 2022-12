BRÉKING: A McLarentől a Sauberhez igazol Andreas Seidl, már az utódját is megtalálták! A Sauber hivatalosan is bejelentette, hogy a McLarentől leigazolták Andreas Seidlt, aki feladja a csapatfőnöki pozíciót is, miközben az Audi integrálásán fog dolgozni a jövőben.