BRÉKING: A Kanadai Nagydíjat is elhalasztják!

A koronavírus-járvány miatt egyre több versenyt mondanak le vagy halasztanak el a száguldó cirkuszban és egyéb motorsportos sorozatokban. Legutóbb az Azerbajdzsáni Nagydíj elhalasztását jelentették be, most pedig az elhalasztott versenyek sorába csatlakozik Kanada is.

Montreal eredetileg a szezon kilencedik versenye lett volna, június 14-én került volna megrendezésre, viszont ezzel biztossá vált, hogy június közepén sem kezdődhet el a Forma-1 2020-as szezonja. Lehetséges, hogy Ausztria lesz az évadnyitó, és rögtön egy dupla nagydíjjal.

Jelen állás szerint 2020. június 28-án kezdődhetne el a szezon a Francia Nagydíjjal, és 2020 lenne a legkésőbb rajtoló szezon a Forma-1 történelmében, a korábbi rekordot 1951 tartotta a május 27-i dátummal.

Kanada 1961 óta, Montreal pedig 1978 óta rendez versenyeket, amely pályát 1982-ben Gilles Villeneuve-ről neveztek el. 1978 óta mindössze kétszer maradt el a kanadai verseny a száguldó cirkuszban.

A Forma-1 természetesen mindent meg fog tenni azért, hogy minél több futamot tartsanak meg 2020-ban, viszont ahogy telik az idő, egyre kevesebb hétvége fog rendelkezésre állni, amelyen Forma-1-es futamokat rendezhetnek.

A sportszabályzat szerint a Forma-1-nek egy szezonban legalább 8 versenyt meg kell rendeznie ahhoz, hogy érvényes szezonnak számítson, ez a szám (egyelőre) nincs veszélyben, feltéve, ha elkezd javulni a koronavírus okozta helyzet.

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Kanadát illetően is már keresik az új dátumot, és a források arra utalnak, hogy a nyár későbbi szakaszában Montreal visszatérhet. A verseny szervezői a nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy a helyi hatóságok kulcsszerepet játszottak a döntéshozatali folyamatukban, hozzátéve, hogy maga a végső döntés nem volt könnyű.

A szervezők az elmúlt hónapban folyamatosan tartották a kapcsolatot a Forma-1-gyel, és a helyi illetékes szervezetekkel, beleértve a szövetségi kormányok képviselőit. Chase Carey, az F1 első embere kiemelte, hogy új dátumot fognak találni a versenynek.

Az amerikai elmondta, az elmúlt hetekben valóban szorosan együttműködtek a Kanadai Nagydíj csapatával, és támogatták őket a döntésben a szurkolók, valamint az F1 széles közösségének biztonsága érdekében.

Carey sajnálja a kanadai halasztást, mert szerinte egy nagyszerű helyszínről van szó, és remekül érzik magukat, amikor Montrealban vannak, de erre egy kicsit még várniuk kell, ugyanakkor biztos abban, hogy nagyszerű show-val fognak előállni, amikor visszatérnek az év későbbi részében.

Francois Dumontier, a Kanadai GP vezetője büszke arra, ahogy a Forma-1 összefogott a koronavírus elleni harcban, de most ők sem tehetnek mást, minthogy minden energiájukat a vírus legyőzésére koncentrálják.

