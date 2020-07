Brazília nyitott arra, hogy idén vendégül lássa az F1-et, a vírushelyzet ellenére is

A Forma-1-ben még mindig csak 10 versenyt jelentettek be, de minden bizonnyal több lesz ennél. A naptár rendkívül sűrű, sorra követik egymást a versenyek, amiknek a legnagyobb részét Európában rendezhetik meg.

Mivel a koronavírus még mindig jelen van, fel van adva a lecke a Liberty Mediának, akik legutóbb Mugellót és Szocsit jelentették be. Ezzel egy teljesen új nagydíja már biztosan lesz a 2020-as szezonnak, ráadásul a Ferrari az 1000. nagydíját a saját pályáján teljesítheti.

Az oroszok helyzete pedig amiatt lehet különleges, hogy lehetséges, ők fogadhatnak először idén nézőket az F1-ben. Már hosszú hetekkel ezelőtt elmondták, hogy nyitottak erre a forgatókönyvre, de még várniuk kell.

Nagy kérdés, hogy mi lesz például a Brazil Nagydíjjal. Brazíliában is komoly gondokat okoz a világjárvány. São Paulo kormányzója azonban hangsúlyozta, továbbra is készen állnak arra, hogy idén vendégül lássák a Forma-1-ben, a koronavírus ellenére is.

A hírről a Motorsport Weeek is beszámol. Portugáliával is megállapodás születhetett, addig Bahrein és Abu Dhabi lehet a két utolsó helyszíne a naptárnak az év végén. Bahreinben például két nagydíjat terveznek, de még ez sem hivatalos.

Brazília mellett Amerika, Kanada és Mexikó helyzete is kérdésessé vált, így benne van a pakliban, hogy az F1 egyik helyszínre sem utazik el ebben a szezonban. Ezen országok közül Kanada lehet a legerősebb helyzetben, ahol az időjárás szólhat közbe októberben.

Brazíliában az eredeti időpont november 15. A pénteken tartott sajtóeseményen a kormányzó, João Doria elmondta, a pálya készen áll a Forma-1 fogadására, nyilvánvalóan a szükséges egészségügyi protokollok mellett.

„A szervezők tudják, mint a világ bármely pontján, be kell tartaniuk a város egészségügyi protokolljait.” - mondta a kormányzó, hozzátéve, hogy eleget akarnak tenni a szerződésüknek, és az az álláspontjuk, hogy ez így is lesz.

Interlagos jelenlegi szerződése ebben az évben jár le, ami kétségeket vet fel a Brazil Nagydíj jövőjével kapcsolatban, és sok az olyan pletyka, mely szerint Rio de Janeiróba költözhet az esemény. Az sem segít a helyzeten, hogy Felipe Massa 2017-es távozása óta nincs brazil versenyző az F1-ben.

Doria szerint folytatják az egyeztetéseket a Liberty Mediával a szerződés megújításának lehetőségéről, miközben hangsúlyozta, hogy van egy pályájuk, ami készen áll és az az öt legjobb között van.

A kormányzó nem szeretne negatívan beszélni Rióról, de szerinte nincs értelme 190 millió dollárt költeni egy versenypálya építésére egy olyan területen, ahol nincs meg a környezeti jóváhagyás sem a koronavírus idején, valamint az országban kevés a forrás, akár állami, akár privát szinten.

