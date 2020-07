Brazília nem fogadta jól az F1-es versenyük törlését

Pénteken a Forma-1 hivatalosan is bejelentette, hogy idén nem lesznek F1-es nagydíjak az amerikai kontinensen, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államokbeli, a mexikói, a brazil és a kanadai futamot sem rendezik meg 2020-ban.

Rohonyi Tamás, az interlagosi verseny promótere a Motorsport.com-nak elmondta, azt akarta, hogy megrendezésre kerüljön a futam, és ezen a héten, egy levélből tudta meg, hogy mégsem lesz ott a Brazil Nagydíj a 2020-as menetrendben.

Interlagosnak már korábban sem volt felhőtlen a kapcsolata a Liberty Mediával, mivel a pálya még a korábbi tulajdonos Bernie Ecclestone-nal állapodott meg abban, hogy 2018 és 2020 között nem kell rendezési díjat fizetniük, miután a TV Globo kihátrált az üzletből. A szerződésük 2020 végén jár le, arról pedig még nem hallani, hogy újabb kontraktusról tárgyalnának.

Az F1 vezérigazgatója, Chase Carey korában egy alternatív jövőbeli brazíliai helyszínt is be akart szervezni, azonban a riói pályát még nem építették meg. Rohonyi szerint pedig Sao Paulo területe a koronavírus szempontjából nem olyan rossz, mint állítják – a többi országgal összehasonlítva.

„Először is el kell mondanom, hogy a verseny törlése nem lepett meg minket, viszont a törlés mögötti érvelést nem tudjuk elfogadni. Az F1 a brazíliai fertőzési rátáról beszélt, ami egy kicsit olyan, mintha Kaliforniát hasonlítanánk össze Floridával.”

„Megvannak a számaink az államról és Sao Paulo városáról. Ezeket az adatokat elküldtük az FIA Egészségügyi Bizottságának, méghozzá a saját tisztiorvosunk küldte el az adatokat, aki egyben az alelnök is. És nagyon jók voltak a számok. Valójában Sao Paulo számai arányaiban tekintve sokkal jobbak, mint Anglia számai.”

„Tehát egyszerűen nem áll össze a FOM törlés mögötti érvelése. Nekünk egyértelműen úgy tűnik, hogy kitalálták ezt az okot, hogy törölhessék a versenyt.”

Rohonyi magabiztos azt illetően is, hogy az interlagosi eseményt biztonságos körülmények között tudták volna megrendezni.

„Ha megkeresték volna a cégemet vagy a várost, akkor egy 100 százalékos, golyóálló tervet tudtunk volna prezentálni, amely terv már létre is jött, ezért is volt nyitva a pályánk a versenyzésre múlt héten. Ezenkívül az FIA kiadott egy 10 oldalas protokollt, amelyet betartottunk volna.”

Jackie Stewart, João Doria, Chase Carey, Tamas Rohonyi Fotó készítője: Erick Gabriel

„Nagyon furcsának találtam a végletekig leegyszerűsített hozzáállást, miszerint oh, itt van a járvány, nagyon sajnáljuk, de nem tudunk és nem akarunk Brazíliába menni. Az egy ok, amelyet megemlítettek, hogy 5 csapat kifejezte az aggodalmát. Nos, egyik F1-es szerződésbe sincs belefoglalva, hogy csak akkor fogunk versenyezni az országotokban, ha a csapatoknak is kedve lesz hozzá.”

„Jogi tanácsadóhoz fogunk fordulni, mivel a nagydíj lefújása komoly veszteséget okoz a cégemnek és a városnak is.” – mondta Rohonyi, majd hozzátette, komoly beruházásokat tettek, hogy meg tudják rendezni a futamot.

„Az esetünk elég hasonló Mexikóvároséhoz. Csak ebben az évben 8 millió dollárt költöttünk a pálya fejlesztésére: többek között felújítottuk a paddock teljes területét, és számos helyen végeztünk módosításokat, amelyek az embereknek fel sem tűnnek. Amikor a kormány is segít a finanszírozásban, és nyilvános forrásokat költesz el, akkor akár be is perelhetnek.”

„A kormány azt mondta nekem, hogy szerződésünk van, tehát rendezzünk is versenyt a szerződés végéig. Én pedig szeretném, ha rendeznénk versenyt, de ha a Forma-1 azt állítja, hogy nem tudjuk megrendezni a versenyt, az nem az én hibám.”

„És jogosan megkérdezte tőlem a kormányzó és a polgármester, akikkel jó barátok vagyunk, hogy megáll-e ez az érvelés a bíróságon.” – mondta Rohonyi.

