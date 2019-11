Brawnt nem érdekli, mi történt a Ferrari motorjával

Nagy vihart kavart a Forma-1-ben, hogy többen is kétkedve figyelték az olasz istálló idei erőforrásának a teljesítményét, amellyel kapcsolatban voltak, akik már csalást kiáltottak. Tény, hogy a Ferrari a szezon közepén jelentős különbséget okozó változtatást talált, amely kapcsán a riválisok csak vakargatták a fejüket. Charles Leclerc és Sebastian Vettel közben kihasználta ezt, és egy rövid időre még dominanciát is szerzett.

Azonban az elmúlt versenyeken ismét a szezon eleji formáját hozza a Ferrari, amely a hétvégén sem volt képes a győzelemért küzdeni. A Ferrari hosszú idő után bukta el a pole-t, a futamon pedig Vettel és Leclerc sem volt megfelelő tempóban, ráadásul előbbinél technikai probléma is felmerült. Az olaszok egész éves teljesítményét tekintve Vettel kiesésével és Leclerc negyedik helyével ez volt a szezon leggyengébb versenye.

Az egyértelmű visszaesés pedig kérdéseket vetett fel, de Mattia Binotto szerint ez a beállításoknak volt köszönhető, vagyis a Ferrari versenyzői túl nagy leszorítóerővel dolgoztak, és így tempót vesztettek az egyenesekben. Ross Brawn nem kívánt a kialakult helyzettel sokat foglalkozni, de a Forma-1 igazgatójaként figyelmen kívül hagyni sem akarta.

"Az időmérőn nem volt olyan jelentős a formahanyatlás, Vettel csak 12 ezreddel maradt el Bottas mögött. A versenyen már nagyobb volt a különbség, Leclerc már 52 másodperccel Bottas mögött ért célba. A Ferrari versenyzőjének elsősorban az első szakaszban akadt gondja a közepes gumikkal, amikor még egy másodperccel volt lassabb körönként. Ahogy azonban a keményekre váltott, sokkal versenyképesebb lett, de addigra már elvesztette az esélyét" - mondta Brawn a Ferrari szenvedéséről.

"Nehéz kívülről magyarázatot találni, spekulálni meg nem akarok az FIA legújabb műszaki irányelvei és üzemanyag-ellátási rendszere kapcsán. Egyértelmű, hogy a Ferrari Texasban szenvedett, különösen a gumikezelés terén. És nem is annyira a kopással, mint inkább a működési tartománnyal volt bajuk" - elemezte a Ferrari austini problémáit.

Az olaszok teljesítményének megítéléséhez Brawn szerint az is hozzátartozik, hogy a Mercedes és a Red Bull ugyanakkor majdnem tökéletesen maximalizálta a lehetőségeit. "A pályán lévő körülmények a pályán változtak és ez is növelte a kontrasztot. De Maranellóban még mindig sok a tennivaló. A hőmérséklet emelkedéséhez például a Red Bull és a Mercedes is sokkal jobban alkalmazkodott, ezt az olaszoknak ki kell elemezniük a következő napokban. Ez a jövő év szempontjából is fontos" - tette hozzá Brawn.

