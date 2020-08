Brawnnak is feltűnt Verstappen rádiózása

Ross Brawn, aki minden futamot követően elmondja véleményét az adott hétvége eseményeiről, most is megírta gondolatait a Forma–1 hivatalos oldalának a spanyol futam kapcsán. Verstappen teljesítményét újra zseniálisnak titulálta, miután egy gyengébb autóval is sikerült beférkőznie a két Mercedes közé.

Brawn kitért a rádiós üzenetekre is, amelyekből ezúttal egy valamivel talán idegesebb versenyző képét kaptuk meg. Míg Silverstone-ban Verstappennek arra is volt ideje, hogy a csapatát és mérnökét a hidratálás fontosságára hívja fel, addig Barcelonában már a gumihelyzetről pörlekedett kicsit a Red Bull-garázzsal.

„Számomra az tűnt fel, hogy mennyire megváltozott a rádiós üzeneteinek jellege az előző futamról a mostanira” – kezdte Brawn. „Silverstone-ban ő volt a vadász a zsákmánnyal a célkeresztjében. Barcelonában viszont tudta, hogy elérhetetlen számára a győzelem, és meg is mutatta a helyzet miatti frusztráltságát a rádiós viselkedésével.”

„A bokszfalon olykor fel kell ismerni, hogy milyen hangulatban van éppen a pilótád, és kezelni kell tudni ezt a helyzetet. A megfelelő információkkal kell ellátni őt. A versenyző nem mindig tudja, hogy a stratégiával hogyan lehetne visszajönni a meccsbe.”

„A bokszfalon múlik, hogy a versenyző ne veszítse szem elől a futam alakulását. A pilóták megkapják az időket és azt, hogy milyen a relatív sebességük, de néha jöhetnek más lehetőségek is, mint most vasárnap a lehetséges eső az utolsó tíz körre” – írja Brawn.

„Ez nyilván nem így alakult végül, de a csapatnál van az összes információ és előrejelzés, és rajtuk múlik, hogy hogyan közlik ezeket a pilótájukkal.”

Verstappennek az első etap során voltak gondjai a taktikával, amikor a lágyon már nem tudta tartani magát Hamiltonhoz képest, és inkább ki szeretett volna állni egy új szett gumiért. A holland idegesen vonta kérdőre csapatát, hogy miért nem állnak már ki, illetve az sem igazán érdekelte, hogy mit csinálnak a riválisai, ő csak a saját versenyét akarta futni.

Gianpiero Lambiase végig higgadtan beszélt versenyzőjéhez, és látszólag tudta, hogyan kell kezelni a fiatal holland csípősebb megjegyzéseit. A végeredményen azonban ez most nem változtatott, hiszen nem igazán volt esélyük a futamgyőzelemre, de Verstappen így is remek futamot teljesített.

