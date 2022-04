Brawnék a sprintfutamok számának megduplázása mellett lobbiznak

A 2021-es idényben debütáló sprintfutamok számát már az új idény előtt is szerette volna megduplázni a száguldó cirkusz sportszakmai igazgatója, ám ezt végül a költségvetési plafon szigorítása miatt megvétózták a csapatok.

Ennek eredményeként idén is három versenyhétvégén rendeznek sprintet a Forma-1-ben, ebből az elsőt Imolában tartották a múlt hétvégén, a másik kettőre pedig Ausztriában és Brazíliában kerül sor.

Ami változás a tavalyi szezonhoz képest, hogy immáron nemcsak a sprintek első három helyezettje, hanem a legjobb nyolc szerez pontot, a győztes nyolcat, a második hetet és így tovább.

Stefano Domenicali és Ross Brawn az F1 Bizottság mai ülésén ismét szorgalmazni fogják, hogy a következő szezontól már ne három, hanem hat hétvégén rendezzenek sprintfutamot a száguldó cirkuszban, és a vezetők úgy vélik, az imolai hétvége tökéletes reklámja volt a formátumnak.

„Mindig is az volt a célunk, hogy megpróbáljunk új rajongókat szerezni a Forma-1 számára és ezt a sprintekkel el is értük. Aggódtunk, hogy az F1 az öreg fehér férfiak sportjává válik, de most már a fiatalokat is elérjük“ - mondta Brawn a Motorsport.com-nak.

„Az elmúlt években rájöttünk, hogy akkor tudunk új rajongói réteget kiépíteni, ha falatnyi darabkákat adunk a sportágból, ennek ékes bizonyítékai a közösségi médiában, YouTube-csatornán elérhető rövid videók.“

„Úgy érezzük, hogy a stratégiát nélkülöző, sok akciót magában foglaló félórás verseny nagyon vonzó lehet a szurkolók számára, ráadásul izgalmasabbá teszi a pénteki napot is, ami üzleti szempontból sem elhanyagolható“ - magyarázta az igazgató.

„Az elsődleges célunk, hogy meggyőzzük a csapatokat a hat sprintversenyről. Akár egy mini sprintdíjat is létrehozhatnánk, amit a sprinteken legjobban teljesítő versenyző kapna az idény végén.“

„Ki kell választanunk a megfelelő pályákat, vagy elmenni a promóterekhez és megkérdezni, szeretnék-e ezt a lehetőséget kihasználni. Óvatosnak kell lennünk persze, hogy ne rontsuk el a főversenyt, de nem hiszem, hogy ezt tesszük“ - vélekedett Brawn.

A sprintfutamok számának 2022-es emelése a pénzügyi viták miatt bukott meg, ugyanis a szabályok jelenlegi állása szerint a csapatok sprintenként csupán 150 000 dolláros kompenzációt kapnak a költségvetési plafonon túl.

A sprinten elszenvedett baleseti károkért plusz 100 000 dollár jár az alakulatoknak, de egy nagyobb javítást igénylő baleset esetén lehetőség nyílik a tárgyalásra az FIA-val egy komolyabb kompenzációról. Úgy tudjuk, a csapatok ezen túl minden sprintversenyen való részvétel után 500 000 dollárt kapnak.

Brawn kifejtette, frusztrálónak érezte, hogy a Forma-1-es csapatok vezetői nem látták a teljes képet, amikor a 2022-es sprintbővítésről tárgyaltak, és nem arra koncentráltak, milyen előnyökkel járna.

A sportszakmai igazgató elmondta, a csapatok felének hozzájárulása is elég ahhoz, hogy 2023-tól hatra emelkedjen a sprintversenyek száma. „Úgy gondolom, az imolai sprint tökéletes felvezetője volt a keddi megbeszélésnek, ennél jobb reklámot nem is kaphatott volna a formátum“ - tette hozzá Brawn.

Andretti: Verstappen megmutatta, miért ő a világbajnok