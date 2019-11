Brawn szerint Schumacher azért nyerte sorra a vb-címeket, mert csapatjátékos volt

A német RTL is megemlékezett Michael Schumacher 25 évvel ezelőtt november 13-án megszerzett első világbajnoki címéről. A német legenda a Benettonnal ért először a csúcsra, majd másodszor is, később pedig a Ferrarinál lett a Forma-1 korszakalkotó figurája. Ross Brawn mindkét istállóban Schumacher partnere volt, a technikai zseni jelenleg a Forma-1 igazgatójaként emlékezett vissza az első közös bajnoki címre.

Brawn nem tagadja azonban, hogy az 1994-es Ausztrál Nagydíjon történtek kis kellemetlen utóízt hagytak maguk után. Schumacher a verseny előtt egy ponttal vezetett Damon Hill előtt, akinek megvolt az esélye előzni, ám Schumacher mindkettejük versenyének véget vetett. "Természetesen nem volt a legjobb így megnyerni a vb-t, de megérdemeltük. Nem voltunk gyári csapat, mégis legyőztük a Ferrarit, és a többi nagy csapatot. Nagy nyomás alatt voltunk, mert az emberek nem értették, hogy lehetünk olyan gyorsak. Michael rengeteget tanult abban az évben, és fejlődött is. Az első vb-címe volt, ahogy nekem is, mint technikai igazgató. Az egy nagyon érzelmes futam volt" - meséli a 25 évvel ezelőtt történtekről Brawn.

Az egykori csapattársak mindegyike kiemeli Michael Schumacher kapcsán, hogy nagy csapatjátékos volt, és ezzel egyetért Brawn is. "Ez egy természetes képessége volt. Imádott csapatban dolgozni. Ismerte az összes szerelőt, a feleségeiket, gyerekeiket. Tudta, hogy nem nyerheti meg a vb-t egyedül, csak csapatban. Természetesen a pályán kellett bizonyítania, de nagy szerepe volt abban, hogy a csapat kialakuljon abban a három évben, amíg megnyerte első címét" - mondta a Benetton egykori szakembere.

Brawn azt is elmondta, hogyan követte a németet a Ferrarihoz. "Michaelnek új kihívásra volt szüksége, és neki ez a Ferrari volt. Nem is kellett elmagyaráznia, hogy miért távozik. Abban az időben szóba sem került, hogy menjek vele. A Ferrarinak kialakult struktúrája volt, nem volt benne hely a számomra. De aztán Michael felismerte, hogy már nem csak munkakapcsolat volt közöttünk. Bíztunk egymásban, és építhettünk a másikra. Ez nekem is hiányzott, így amikor ott nem alakultak jól a dolgok, én is megkaptam a lehetőséget a váltásra" - mesélte az RTL-nek Brawn.

És aztán a Mercedesnél is egy csapatot alkottak. "Akkor már Michaellel beszéltünk a Forma-1-ről egy sör mellett, és amikor Jenson Button bejelentette, hogy távozik, az első dolgunk Norbert Hauggal az volt, hogy meglátogattuk Michaelt. Nem volt nehéz meggyőzni őt, hiányzott neki a Forma-1" - mondta az első visszavonulása után visszatérő Schumacherről Brawn, aki nagyon sajnálja, hogy a Mercedes abban az időben még nem tudott gyors autót biztosítani a németnek.

"Nem volt kétségünk a versenyképessége felett. Nagyon zavart, hogy nem tudunk olyan autót adni neki, amilyet megérdemelne. Soha nem volt esélye megmutatni, mire is volt még képes. Mindennek ellenére Michael része volt a fejlődésnek, amelynek végén a Mercedes világbajnok lett.

