Brawn szerint nem lett volna helyes eltörölni F1-es szezont, mert emberek ezreinek ad megélhetést

„A Forma-1 remek helyzetben volt a járvány előtt” – nyilatkozta Brawn a RaceFans-nek. „Érkeztek volna az új szabályok, a költségsapka, rengeteg pozitív dolog volt tervben a jövőre nézve.”

„De meg kellet nyomnunk egy szünet gombot, sőt, olyan, mintha most egy ideig rükvercben haladtunk volna, de hamarosan újraindulunk.”

A koronavírus-járvány miatt több csapat sorsa is megkérdőjeleződött, többek között a gyári Renault kivonulásáról is lehetett hallani, de a visszaeső brit csapatok, a Williams és a McLaren is nehéz helyzetbe került.

George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Májusban jelentették be, hogy a Williams befektetőket, de akár vásárlókat is keres. A patinás istálló szerint szükséges lépés volt ez a csapat jövőjének biztosítása érdekében, és csak így tudnak elmozdulni a mezőny végéről.

A McLaren hasonló lépéseket fontolgat, de ők csak a részvényeiknek 20-30 százalékát bocsájtanák a piacra, hogy extra erőforrásokat gyűjtsenek az elkövetkező nagyon sűrű fejlesztési időszakra.

A szezon újraindulása számukra is létfontosságú volt, mert a szezon eltörlésével 0 bevétele lett volna a csapatoknak. Bernie Ecclestone és Max Mosley, a sport korábbi vezetői is eltörölték volna a szezont, de Brawn szerint az F1-nek muszáj mindent megtennie annak érdekében, hogy legyen idén is királykategóriás versenyzés.

„Képesek vagyunk egy egészséges világbajnokságot lebonyolítani. Szerintem képesek leszünk a pénzügyi bevételek nagy részét megmentenünk, ami létfontosságú a Forma-1-es csapatok számára.”

„A világbajnokság eltörlésével elzártuk volna a pénzcsapot az összes istálló számára. Ez a lépés szerintem ahhoz vezetett volna, hogy sokan újragondolták volna a Forma-1-gyel kapcsolatos jövőjüket.”

„Nagy iparág vagyunk” – folytatta Brawn. „Több ezer ember van, akiknek a jövője és megélhetése a motorversenyzéstől függ, és ezt egyszerűen muszáj volt figyelembe vennünk. A szezon teljes eltörlése szerintem helytelen lépés lett volna.”

Ajánlott videó: