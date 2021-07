Brawn szerint az „utolsó pillanatban” felmerült problémák nem befolyásolják a sprintversenyeket

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, az Auto Motor und Sport értesülései szerint komoly aggodalmak merültek fel a csapatok részéről a Silverstone-ban debütáló sprintkvalifikációs versenyekhez kapcsolódó szabályok miatt.

Mivel az időmérő edzés átkerül a pénteki napra, a parc fermé kezdetének időpontja is egy nappal előrébb kerül, míg a szombati sprintversenyt megelőzően még tartanak egy újabb szabadedzést.

Azonban Alpine, az Aston Martin, a McLaren, és a Motorsport.com értesülései szerint az Alfa Romeo is olyan kuplungokkal rendelkezik, amelyeknek élettartamát kb. 300 km-re lőtték be, így általában a pénteki második szabadedzés után szokták szervizelni őket, erre azonban a parc fermé előrébb hozása miatt nem lesz majd alkalmuk.

Értesüléseink szerint újabb problémát jelenthet az autók alján lévő fa palánk is, mivel azokat általában a szombati időmérő előtt szokták cserélni a csapatok, hogy ne kapjanak büntetést a túlzott kopásért – a sprintkvalifikációs hétvégéken azonban erre sem lesz esélyük.

Az Aston Martin szerint amennyiben nem születik valamilyen módosítás – márpedig az FIA visszadobta egyelőre a kérelmüket, akkor nem lesz más választásuk, mint az autó épségét óva kihagyni a szabadedzéseket.

Az FIA-nak alaposan meg kellett változtatnia a sportszabályzatát, hogy elfogadhassák a sprintversenyeket, és bár az alapokat már régóta lefektették, a parc fermével kapcsolatos szabályokat például még nem véglegesítették így ez a téma is felmerül majd az FIA és a csapatok csütörtöki megbeszélésén.

„A szabályok igen egyértelműek” – mondta Brawn a Motorsport.com kérdésére a csapatok által megfogalmazott problémákkal kapcsolatban. „A kuplungokkal kapcsolatos problémák már felmerültek még a tervezés legelején, de azóta nagyon csendben voltak ezzel kapcsolatban, így azt kell, hogy mondjam, eléggé meglepett, amikor most újra előkerült ez a téma, és mindenképpen beszélni is fogunk róla, de a szabályoknak világos határai vannak.”

„Az eredeti terv szerint csak néhány apró részletről beszéltünk volna, például, hogy hány szett gumit kell visszaadnunk a Pirellinek.”

„Hogy őszinte legyek, még ha nem is tudunk megegyezni a problémákról a csütörtöki megbeszélésen, a sprintversenyeket akkor is meg fogjuk tartani. A szabályok nagyrészét már elfogadta a Motorsport Világtanács, így ahhoz bármilyen kiegészítést hozzácsatolhatunk, így semmi nem állíthatja meg a szombati versenyek megtartását.”

Brawn szerint az sem jelenthet majd nagy problémát, hogy a pénteki időmérő előtt mindössze 1 szabadedzése lesz a csapatoknak arra, hogy megismerkedjenek a Pirelli módosított hátsó gumijaival, amelyeket a pont a Brit Nagydíjtól kezdve vezetnek be, reagálva a bakui incidensekre.

A csapatok már most pénteken, az Osztrák Nagydíj szabadedzésén is kipróbálhatják majd az új gumikat, az FIA pedig abba is belement, hogy amennyiben esik az eső pénteken, szombaton a harmadik szabadedzésen is kötelezhetik a csapatokat az új gumik tesztelésére.

„Pénteken egy kötelező gumiteszt lesz a szabadedzéseken, és akár szombaton is kipróbálhatják azokat” – mondta Brawn. „Szerintem az FIA nagyon jó munkát végez annak érdekében, hogy a gumikat rendesen bejárassák ezen a hétvégén.”

„Ha nem lesz semmilyen kellemetlen meglepetés, akkor szerintem ennyi bőven elég lesz a csapatoknak arra, hogy felkészüljenek Silverstone-ra. Nem egy óriási változtatásról van, és csak egy kicsit lesznek robusztusabbak a gumik az előttünk álló, igen nagy terheléssel járó versenyek előtt.”