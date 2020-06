Brawn szerint az F1 több gyártót is elvesztett volna a költségsapka nélkül

2021-ben a Forma-1-ben az eredeti tervek szerint is érkezett volna egy költségsapka, azonban a koronavírus-járvány remek lehetőséget teremtett az FIA-nak arra, hogy tovább csökkentsék ezt a számot, mivel több csapat is rákényszerült erre.

Az, hogy 2021-től bevezetik a 145 millió dolláros költségsapkát, Ross Brawn szerint hatalmas szerepet játszik abban, hogy a gyártók az F1-ben maradnak, és attól tartott, hogy a változtatások nélkül több csapat is búcsút intett volna a királykategóriának, erről is beszélt a #thinkingforward interjúsorozat legújabb részében.

„Ez a válság egy olyan lehetőséget adott nekünk, amelyről tudtuk, hogy egy már bevezetett költségsapka mindig is megadna” – nyilatkozta Brawn az FIA Esport konferenciáján.

„Miután egyszer bevezetted a költségsapkát, onnantól bármikor tudod azt igazítani. A most történtek előtt mindig azt mondtuk, hogy ha jönne egy válság, akkor a költségsapkával tudnánk reagálni, és egy megfelelő költségvetést meghatározni.”

„Szerintem ha bizonyos csapatok nem tudtak volna úgy odaállni a gyár, vagy az anyacég vezetősége elé, hogy „a Forma-1 fontos, és kevesebbe fog kerülni a jövőben” – akkor szerintem nem lettünk volna képesek megtartani ennyi gyártót, mint most.”

„Nehéz érvelni egy korlátlan költségvetésű Forma-1-es program mellett, amikor egy márkának gazdasági megszorításokat kell végeznie. Szerintem, és ezt le is kopogom, sikerült minden fontos szereplőt megtartanunk, mert el tudtuk azt mondani magunkról, hogy pénzügyileg fenntarthatóvá váltunk.”

Szintén a koronavírus-járvány szülte költségcsökkentési elem az, hogy a 2020-as autók élettartamát egy évvel meghosszabbították, és a vadiúj, radikálisan más koncepciójú autók csak 2022-ben érkeznek.

Ross Brawn and Nikolaz Tombazi unveil the 2021 Formula 1 regulations in a press conference

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images