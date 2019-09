Brawn szerint az első győzelem Binotto válláról is leveszi a terhet a Ferrarinál

A Ferrari nagy reményekkel kezdte a forma-1-es idényt, amelynek kezdete azonban ennek is köszönhetően hatalmas csalódást jelentett. Ahelyett, hogy az olaszok hosszú idő után végre megszakíthatták volna a Mercedesek egyeduralmát, és saját negatív szériáját, a Ferrarinak a 13. futamig kellett várni arra, hogy megszerezze az első futamgyőzelmet. Charles Leclerc a Belga Nagydíjon szerezte meg pályafutása és a Ferrari idei első győzelmét, amelyre már nagyon nagy szükség volt az olasz istállónál.

A monacói barátja, Anthoine Hubert szombati halála árnyékában győzött a Belga Nagydíjon, és a tragédia hatását Ross Brawn is kiemelte. "Anthoine Hubert halálának szombati tragédiája az FIA F2-es futamán mindenkit lesújtott, részvétem a családnak és a barátoknak, és az Arden csapatnak, valamint mindenkinek, aki a sorozatban érintett. Különösen köszönöm a mentőcsapatok áldozatos munkáját" - kezdte a hétvége értékelését a Forma-1 igazgatója.

"Mindannyian, akik ezt a sportot szeretjük, különösen a pilóták, tudják, milyen sötét napok jönnek, amikor ilyen kegyetlen árat kell fizetni a szenvedélyüket. Ismerik a kockázatot, és ez egyfajta félelmet generál, amit a bátorságukkal, és a sebesség iránti szeretetükkel tudnak csak legyőzni" - mondta a motorsportokat körülvevő közegről Brawn.

A Ferrari egykori vezére természetesen részletesen kitért Charles Leclerc győzelmére is, és örült egykori csapata sikerének. "A többi csapat szurkolója meg fogja nekem bocsátani, de a Belga Nagydíj végre meghozta a várva várt Ferrari-sikert, és Charles Leclerc első győzelmét. Ez egy tökéletes nap volt Leclerc számára, aki mindent kihozott a csomagból, és minden segítséget megkapott a csapattól" - mondta Brawn.

"És ebbe beletartozik Sebastian Vettel segítsége is, visszatartotta Hamiltont néhány körre, és ez a késleltetés döntőnek bizonyult, hiszen a világbajnoki éllovas egyértelműen gyorsabb volt az utolsó szakaszban" - mondta Brawn, aki szerint ez a győzelem nemcsak Leclerc-nek lehetett sorsfordító, hanem a csapatfőnök számára is.

"Ez Mattia Binottónak is nagyon fontos győzelem lehetett. Most már nyugodtabban viselheti a nyomást, különösen, ami a csapaton kívülről érkezik. Egy dolgot meg kell érteni, a Ferrari iránt ugyanakkor az érdeklődés, mint a labdarúgó-válogatott iránt, és a nyomás is ugyanakkora. Már csak azért is fontos siker, mert napokkal később jön a hazai futam Monzában. A győzelem feltüzelheti az összes Ferrari-szurkolót, biztos vagyok benne, hogy most a jegyirodák keményen el vannak havazva" - mondta Brawn.

