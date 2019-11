Brawn szerint a Renault jó irányba lépett, a negyedik hely így sem lesz meg

A Renault tavaly a negyedik helyen zárt a konstruktőri versengésben, ennek megfelelően ennél kevesebbel idén sem szerette volna beérni. Azonban a francia gyári csapat munkája idén komoly ellenfélre lelt a McLarenben, amely a legnagyobb fejlődést tudta elérni az idei évben a középmezőnyben. Azonban a világbajnokság hajrájára ismét visszatért a sikerek útjára a Renault is, Daniel Ricciardo hatodik lett Austinban, míg Nico Hulkenberg kilencedik, így Mexikó után ismét mindkét autó pontokat gyűjtött.

Ross Brawn szerint a McLarentől a hátralévő két versenyen nem lehet elvenni a negyedik pozíciót. "A McLaren szomorú mexikói teljesítménye után a csapat visszavágott Texasban. De így sem ők lettek a középmezőny legjobbjai, a Renault Daniel Ricciardóval megszerezte a hatodik pozíciót. Az ausztrál négy tizeddel végzett a McLaren fiatal klasszisa, Lando Norris előtt" - mondta Brawn.

"A Renault a szuzukai csalódást keltő kizárást követően vissza tudott vágni, még ha most már úgy is néz ki a dolog, hogy a negyedik hely megszerzésére nem lesz már esély. A McLaren előnye 38 pont, és a Renault eddigi legsikeresebb hétvégéjén szerzett 22 egységet. A franciák a szuzukai versenyt kivéve a nyári szünet óta minden futamon a pontszerzők között szerepeltek" - tette hozzá Brawn.

"És úgy néz ki, hogy a versenyzők is megtalálták az új motivációt, és nem is csak Daniel, aki folytatja a munkát, de Nico is, aki pedig a szezon végén távozik a csapatból. Ez egy olyan lépés, amely a megfelelő irányba vezet, még akkor is, ha a Renault-nak még hosszú út vezet a az első három csapat felé" - vélekedett Brawn a Speedweek.com-nak adott nyilatkozatában.

A 64 éves szakember ugyanakkor a McLarent is dicsérte. "Ugyanez elmondható a McLarenről is, a csapat egy nagy fejlődést mutatott be idén, még ha a dobogót még nem is sikerült elérni. Egy olyan csapat, amely ennyi mindent elért a múltban, annak a negyedik hely nem lehet elég, de ez egy jó jel, hogy legalább visszatérhetnek a sikerek útjára" - jelentette ki Brawn.

