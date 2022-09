Brawn: Schumacher más, mint az édesapja Mick Schumacher továbbra sem biztosította be a helyét a jövő évi F1-es mezőnyben, és könnyen lehet, hogy ki fog szorulni onnan, ha a Haas nem hosszabbít vele. Most azonban a sorozat egyik vezetője is szólt néhány jó szót az érdekében.