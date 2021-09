Brawn reméli, jövőre már a döntött kanyarban is használhatják a DRS-t

Magát a kanyart már eleve úgy alakították ki, hogy a versenyzők nyithassák a DRS-t, és ezzel jobb esélyeik legyenek egy előzésre az amúgy nem túl hosszú célegyenesben. Némi megfontolás után viszont az FIA úgy határozott, hogy konzervatív hozzáállást követnek inkább, és nem teszik lehetővé a DRS-t azon a szakaszon.

A vasárnapi futamon viszont nem láttunk túl sok helycserét, ezért máris arról mennek a beszélgetések, hogy miként lehetne javítani a helyzeten. A jövő évi autókat már eleve úgy tervezték, hogy könnyebb legyen követniük egymást, Brawn pedig azt szeretné, hogy a döntött részen is nyitni lehessen majd a hátsó szárnyat.

„Miután megnéztük az összes adatot, remélhetőleg visszatérhetünk majd az eredeti ötletünkhöz, és már a döntött rész legelejétől használhatjuk a DRS-t, ami kicsi segítséget jelenthet majd” – mondta Brawn a Motorsport.com-nak a futamot követően.

„Konzervatív voltam. Igazából az F1 nem gondolta, hogy probléma lenne, de nem akartunk kockáztatni. A kapott adatok miatt viszont már sokkal magabiztosabbak vagyunk, szóval mindenképpen megvizsgáljuk majd a lehetőségeket.”

„Azárt így is voltak előzések, meg lehetett oldani. Nem volt könnyű, de lehetséges volt, aminek örülünk.” Michael Masi versenyigazgató is arról beszélt, hogy most még óvatos volt a hozzáállásuk, de nyitottak a jövő évi változtatásra.

„Ahogyan a DRS esetében mindig, úgy most is végeztünk szimulációkat, és a meglévő határokon belül igyekszünk dolgozni. Az itteni helyzet viszont teljesen ismeretlen volt még, ezért úgy voltunk vele, hogy teljesítsük a versenyt, gyűjtsünk adatokat mindegyik napról, és utána már jobb helyzetben leszünk.”

„Ezek után kielemezzük a meglévő információkat, és meglátjuk, van-e szükség változtatásra a jövő évet tekintve. Mint minden esetben, itt is lehet annyi szimulációt végezni, amennyit csak akarunk, de az nem helyettesíti a valós körülményeket. Most már viszont tudjuk, mi a helyzet.”

Masi egyébként azt is elmondta, hogy ő nem aggódik amiatt, hogy a mostani adatok mennyire lesznek reprezentatívak a jövő évi új aerodinamikai szabályokra nézve. Emellett pedig Toto Wolff is úgy látja, hogy a 2022-es Holland Nagydíjnak jót tehetne a megnövelt hosszúságú DRS-zóna.

