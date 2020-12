Brawn: remek jel lehet a Red Bull győzelme 2021-re nézve

A Red Bull nagy reményekkel várta a 2020-as szezon kezdetét, miután a téli teszteken a Ferrari „kiesésével” ők kerültek a legközelebb a világbajnoki címvédő Mercedeshez. Az Ausztrál Nagydíj elhalasztása ellen is ők kampányoltak a leghangosabban még márciusban, azonban júliusban kiderült, hogy a pályán, versenykörülmények között messze nem teljesít annyira meggyőzően az RB16, amit egy nehezen vezethető autónak tartott a csapat is.

Az energiaitalos csapat azonban a „szokásos” fejlődési görbéjét írta le, és a szezon haladtával egyre közelebb kerültek a Mercedeshez, az évadzáró Abu-Dhabi Nagydíjon pedig Max Verstappen rajt-cél győzelmet tudott aratni, amire a Mercedesnek sem volt önerőből válasza.

Ross Brawn szerint nagyon jó jel lehet a Red Bull javuló teljesítménye a 2021-es szezonra nézve.

„Remek volt látni, hogy a Red Bull és a Mercedes maximálisan a saját teljesítményüknek köszönhetően nyert, az eredmény láttán pedig joggal reménykedhetünk abban, hogy még több hasonlóan szoros harcot láthatunk majd az élmezőnyben, hiszen az autók nem változnak különösebben.”

„Ez a verseny megmutatta, hogy a Forma-1 a legkisebb különbségekről szól, most pedig a Mercedestől hiányzott egy kicsi, a Red Bull pedig tökéletes munkát végzett a hétvégén.”

„Különösen biztató az, hogyha visszagondolunk a szezon elejére, amikor a Mercedesnek óriási előnye volt, de a szezon folyamán a Red Bull folyamatosan csökkentette a lemaradását.”

Brawn szerint nem csak a Red Bulltól lehet majd az izgalmakat várni, hanem a konstruktőri 3. helyet megszerző McLarentől is, akik 2012 óta először végeztek a top-3-ban, jövőre pedig a mezőny legerősebb motorját is megkapják, illetve most jelentették be az MSP befektetői csoport érkezését is, amivel megszilárdíthatják a pénzügyi helyzetüket.

Lando Norris maga is alig hitte el a szombati időmérő után, hogy csak 2 tizedre volt a pole-pozíciótól, ennek még jobban is örült, mint a 4. helyének, és viccesen hozzátette, hogy Mercedes motorral lehet, hogy meg is lett volna az első rajtkocka.

„A McLaren vasárnapi híre, hogy új befektetők érkeztek a csapathoz, majd a konstruktőri bajnokság 3. helyének megszerzése is azt mutatja, hogy jó irányba halad a csapat.”

„Lando és Carlos lenyűgöző párost alkottak, a sebesség és konzisztenciájuk pedig kulcsszerepet játszott abban, hogy a McLaren megverte a Racing Pointot és a Renault-t.”

„A McLaren jövőre megkapja a Mercedes motorjait is, amit nagyon izgalmas lesz látni. A jövő fényes előttük. Az új befektetők érkezése azt is jelenti, hogy azok az intézkedések és szabályok, amelyekkel közelebb akarjuk hozni a mezőnyt, sikeresek.”

