Brawn örül, hogy a „bután kinéző” jelentősen előredöntött autók eltűnnek

A csapatok az utóbbi hetekben szépen sorjában elkezdték bemutatni 2022-es autójukat, miközben a sorozat egy új korszakra készülődik. A technikai szakemberek az egyik legnagyobb szabályváltozásnak titulálták a mostanit, és a cél az, hogy szorosabb legyen a versenyzés.

Az eddigi bemutatók alapján egyértelműen látszik, hogy mennyire másak az új masinák az elődeikhez viszonyítva, de a csapatok között is megfigyelhetőek már jelentősebb különbségek.

A korábbi autók egyik aspektusa, amely idén már nem lesz annyira hangsúlyos, az a jelentős előredöntöttség, melyet elsősorban a Red Bull alkalmazott, de az utóbbi években több istálló is átvette a koncepciót, miszerint az autó hátulja jóval magasabban ül, mint az első része.

Brawn, aki maga is alaposan kivette a részét az új szabályok megalkotásából, örül annak, amit az eddigi bemutatók során látott, és annak pedig különösen, hogy az imént említett megoldás vélhetően eltűnik az F1-ből.

„Remekül néznek ki. Szerintem a rajongóknak is bejönnek. Az a tény, hogy az autók egy alacsonyabb állásban fognak versenyezni… mert az előzőek kicsikét bután néztek ki, ezek a nagyon előredöntött autók. Mintha az orrukra lettek volna állítva, a fenekük pedig csak ott lógott volna a levegőben.”

„Sosem néztek ki igazán úgy, ahogyan egy versenyautónak kéne. Szóval véleményem szerint a mostaniak már sokkal jobban festenek majd a pályán is.” A ground effect visszahozása miatt az idei gépeknek jóval közelebb kell majd lenniük az aszfalthoz, hogy maximalizálni tudják a padlólemez által generált leszorítóerőt.

Az oldaldobozok terén viszont már így is sok variációt láthattunk, hiszen az Aston Martin egy egészen agresszív megoldást választott, amely eltér mondjuk a Williamsétől és a McLarenétől. Brawn azt is örömmel figyeli, hogy milyen eltérések vannak az egyes istállók között, hiába a kezüket jobban megkötő szabályok, melyeket a szorosabb versenyzés érdekében alkotott meg a sorozat.

„Remek látni az eltéréseket. Amikor kiadtuk a regulákat, többen panaszkodtak, hogy minden autó egyforma lesz. Mi ezt nem hittük el, és végül úgy tűnik, kezd is beigazolódni az elméletünk.”

„Őszintén szólva először látnom kell az autókat élőben is, hogy valódi benyomást kaphassak. Elmegyek majd a barcelonai tesztre aztán Bahreinbe is, és ezáltal majd egy sokkal alaposabb képet kapok arról, hogy hogyan is néznek ki igazán ezek a masinák. Az eddigi eltérések azonban biztatóak” – zárta gondolatát az F1 sportszakmai igazgatója.

