Brawn: Norris erősebb pilótává fog válni Szocsi után

Ahogyan a szurkolók, úgy Brawn is úgy gondolja, hogy Norris megérdemelte a nap legjobb pilótájának járó elismerést, hiába ért véget úgy a futam, ahogy. Érzése szerint a fiatal brit rengeteget fejlődött az utóbbi években, és éretten kezelte azt is, hogy vezette a futamot.

Persze az is nyilvánvaló, hogy mennyire fáj most neki, hogy végül elbukta első győzelmét. „Mindannyian éreztük a fájdalmát, amikor kicsúszott a pályáról. Tragikus volt. Én is voltam olyan helyzetben, amikor egy ilyen nagy stratégiai döntést kell meghoznod.”

„Mi is nyertünk úgy versenyt, hogy kitartottunk, de buktunk is el hasonló helyzetben versenyt. Erre egy jó példa, amikor 2000-ben Rubens Barrichellóval megnyertük a Német Nagydíjat. Mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy jöjjön ki kereket cserélni, ő viszont nem akart, és végül neki lett igaza.”

Brawn is arra hívta fel a figyelmet, hogy Szocsiban azért is volt nehéz a választás, mivel csak a pálya néhány kanyarjában esett komolyabban, míg máshol lényegében száraz volt. Aki pedig vezeti a futamot, nem akarja feladni a pozícióját, a mögötte lévők viszont sokkal többet kockáztathatnak.

„Lando erősebb pilótává fog válni ezek után. Annyi minden járhatott a fejében, beleértve azt is, hogy az időmérőn mindenkinél jobban boldogult a helyzettel. Megértem, miért volt állhatatos a csapatával.”

„Feltehetjük a kérdést, hogy nem kellett volna-e inkább a csapatra hallgatnia, mivel a versenyző ilyenkor egy buborékban van, és nem látja át a teljes helyzetet. Én azt mondanám, hogy 60-40 százalékban a csapatra érdemes figyelni a döntés terén, de azért is annyira nehéz, mert nem akarod feladni a vezetést.”

„Szörnyű az az érzés, amikor a csapat és a versenyző rájön, hogy rosszul határoztak, és a győzelem a szemük láttára úszik el. Együttérzek velük, de ez a dráma is megmutatja, hogy a Forma–1 milyen fantasztikus tud lenni” – zárta gondolatát Brawn.

