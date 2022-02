Brawn: nem valószínű, hogy bárki is talált volna egy dupla diffúzort az új szabályokban

Amióta 2019 októberében bemutatták az F1 új szabályrendszerét, amely a sport történetének talán legnagyobb szabályváltozását jelenti az előző szezonhoz képest, folyamatosan ott lebeg a csapatok és a szurkolók előtt egy kép a Brawn GP 2009-es sikersztorijáról.

Abban az évben a Honda pénzéből kifejlesztett autó, amelyet a csapattal együtt az utolsó pillanatban mentett meg Ross Brawn, a rendkívül kifinomult dupla diffúzorával dominálta a szezon első felét, és történetének egyetlen évében mind az egyéni, mind a konstruktőri világbajnoki címet megszerezték.

Brawn azóta rablóból pandúr lett, és a 2022-es szezon előtt az egyik legfontosabb feladata volt, hogy az általa vezetett technikai munkacsoport bezárja a kiskapukat a csapatok előtt, hogy jóval szorosabb legyen a mezőny.

Brawn az első bemutatók után tartott sajtótájékoztatóján, amelyen a Motorsport.com is részt vett, úgy fogalmazott, hogy nem tudják maximálisan garantálni, hogy egyetlen kiskapu sem maradt a szabályokban, de úgy érzi, hogy a „robosztus” szabályrendszerben sokkal nehezebb lesz azokat megtalálni.

„Nem tudunk arról, hogy bárkinek ilyen csodafegyvere lenne most, ha tudnánk, akkor valószínűleg már be is tiltottuk volna” – nyilatkozta Brawn. „Arra persze nincs garancia, hogy nem rukkolhat elő valaki egy megoldással, amire egyáltalán nem számítottunk, de ha ez is lenne a helyzet, nem hiszem, hogy azt látnánk a barcelonai teszten.”

„Személy szerint azonban úgy gondolom, hogy ilyesmi nem lesz, mert a szabályok kellően robusztusok ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk.”

Brawn szerint az F1 tavaly bevezetett új döntéshozási mechanizmusa, az F1 Bizottság (Liberty+FIA+csapatok) nem csak a sporttal kapcsolatos döntéseket gyorsíthatja fel, de hatékonyan működik a trükközések kiszúrásához is, miután papíron egy kérdéses megoldást az FIA, a Liberty, és 8 csapat támogatásával azonnal be tudnak tiltani.

„Ez egy automatikus mechanizmus. Ha tudod, hogy az F1, a Liberty, és 8 csapat képes elérni azt, hogy elvegyenek tőled valamit, amiről azt érzik, hogy helytelen, akkor sokkal óvatosabban feszegeted a határokat.”