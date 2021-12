Brawn nem sajnálja, a jelenlegi szabályrendszer végét: nem voltak valami jó versenyautók

Annak ellenére, hogy 2009-ben pont azzal a céllal vezették be a jelenlegi szabályrendszer első változatát, hogy egyszerűsítsenek a 2008-ra elképesztően komplikálttá vált autókon, 2021-re teljes kört tett meg az F1, amelyben az is nagy szerepet játszott, hogy 2017-ben feloldották a bargeboardokra vonatkozó tiltásokat, amelyek igazi aero erdőket alkottak az autók oldalán az utóbbi években.

A nagy 2022-es technikai szabályváltozással jóval egyszerűbb érkeznek majd a Forma-1-be, és 1982 után visszatér a szívóhatás is, így az autók a padlólemezükkel generálják majd a legtöbb leszorítóerőt, és az F1 munkacsoportjának reményei szerint a lehető legkevesebb piszkos áramlatot.

A 2020-as és a 2021-es autók által felállított sebesség és körrekordok még egy ideig velünk maradnak, miután az F1 reményei szerint a 2022-es autók legalább az év elején lassabbak lesznek, mint a jelenlegiek. Az F1TV Tech Talkjában Brawn azonban arra a feltevésre, hogy az F1 megalkotta-e a 2021-es autókkal „a legjobb versenyautót”, ismét elmondta, hogy már várja a következő szezont.

„Ez attól is függ, hogyan definiáljuk a legjobb Forma-1-es autót. Ha pusztán a sebesség a kritérium, akkor valószínűleg igen” – mondta a rutinos brit mérnök. „Azonban versenyezni nem ezekkel a legjobb.”

„Ezek az autók túlságosan érzékenyek, amikor közel kerülnek egy másik autóhoz. Ha csak rosszul érnek hozzá egy rázókőhöz, akkor leesik róluk valami, és már nem működnek ugyanúgy. Szóval ezek inkább lenyűgözően összetett, elképesztő szerkezetek, de nem valami jó versenyautók.”

„A jelenlegi szoftveres eszköztárával mindenki addig kutat egy adott területet, amíg el nem érkeznek a legideálisabb megoldásokig az autó adott részével kapcsolatban. Minden egyes elem kulcsfontosságú szerepet tölt be a rendszer tökéletes működésében, ezért, ha akár egyet is elhagynak – hiszen versenyautókról beszélünk – akkor már nem is működnek ugyanúgy.”

Brawn reméli, hogy a korábbiaknál jóval szigorúbb 2022-es szabályrendszer keretein belül sikerül majd kordában tartaniuk a csapatokat, így azokkal jobb kerék a kerék elleni csatákat láthatunk majd.

„A célunk az volt, hogy robusztusabb, egyszerűbb, kevésbé érzékeny autók legyenek a pályán. Nem kételkedek abban, hogy a csapatok majd így túlkomplikálják a saját koncepcióikat, de szerintem a jövő évi eszközeinkkel ezt hatékonyan tudjuk majd megakadályozni.