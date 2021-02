Brawn: nagy kár lenne, ha Lewis a visszavonulás mellett döntene

Már a 2020-as előszezon egyik kedvelt témája volt Lewis Hamilton és a Mercedes szerződéshosszabbítása, de ezt később elmosta a DAS, a Ferrari és az FIA különmegegyezése, a Racing Point másolási botránya, illetve persze a koronavírus.

Kicsit több, mint egy hónappal a bahreini téli tesztek előtt azonban még továbbra sincs megállapodás a felek között, az F1 sportszakmai igazgatója, Ross Brawn szerint azonban szinte biztos, hogy Hamilton ott lesz a 2021-es mezőnyben is, ami az F1 egészét figyelembe véve remek hír:

„Csak a Mercedesen és Lewison múlik az, hogy meg tudnak-e egyezni, de nagy kár lenne, ha Lewis a visszavonulás mellett döntene” – nyilatkozta Brawn a RACER-nek.

„Nem hiszem, hogy ez most fog bekövetkezni, szerintem Lewis még túlságosan is szereti ezt a sportot, és a Mercedesnek is nagyon fontos ő. Látszik, hogy van egy pár nézeteltérés Toto és Lewis között, de ez is része a show-nak.”

„Mi azt akarjuk, hogy Lewis maradjon. A sportunknak óriási alakja ő, különösen tavaly rengeteg olyan problémára világított rá, amelyek részesei az F1-nek, de általában nem kapnak kiemelt figyelmet, pedig ugyanolyan fontosak. Hozzájárult, hogy az emberek átgondolják azt, hogyan viszonyulnak néhány témához, ennek pedig felbecsülhetetlen értéke van.”

„Egy nagyon befolyásos karakter, aki jót tesz a sportunknak, az egyik legnagyobb sztárja a Forma-1-nek jelenleg. Rengeteg oka van annak, amiért azt akarjuk, hogy folytassa. Még előtte van egy megdöntésre váró rekord, és erre a legjobb esélye a Mercedest vezetve van.”

Arról továbbra sincsen információ, hogy Lewis Hamilton hány évre hosszabbít majd a Mercedesszel, ugyanakkor Toto Wolff kijelentette, hogy az új szerződése nem három évre szól majd.

Ajánlott videó: