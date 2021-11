Brawn: mindig is frusztrált, hogy Fernando csak két világbajnoki címet szerzett

Az Alpine a 2021-es szezonjának második legjobb futamát teljesítette Katarban. A hétvége előtt úgy tűnt, hogy az autójukkal, amelyet már Baku óta nem fejlesztenek, nem tudják majd tartani a lépést az AlphaTaurival, azonban az A521 tulajdonságai remekül passzoltak a dohai pályához.

A csapat pilótái pedig nem is hagyták veszni a konstruktőri bajnokság szempontjából kiemelten fontos lehetőségüket: mindketten bejutottak a Q3-ba, és Esteban Ocon is csendes, de remek teljesítményt nyújtott azzal, hogy az egy kiállásos stratégiával a futamot az 5. helyen zárta.

Arra azonban persze esélye sem volt az egyszeres futamgyőztes franciának, hogy ellopja a rivaldafényt csapattársa, Fernando Alonso elől, aki a 2014-es Magyar Nagydíj után most először állhatott fel ismét a dobogóra, miután (a VSC hathatós segítségével) és remek gumikezeléssel Sergio Perez előtt tudott maradni a 3. helyről rajtolva – a spanyol pedig a teljesítményével Ross Brawn figyelmét is felkeltette.

„Nálam Fernando volt a hétvége versenyzője” – írta Brawn az F1 hivatalos oldalán futó blogjában. „Lewishoz hasonlóan nagyon gyorsan hozzászokott a pályához, és az autóját is sikerült hamar működésre bírnia – az Alpine egész hétvégén jónak tűnt, így pedig kifejezetten élvezte a hétvégét.”

„Nagy rajongója vagyok Fernandónak, és mindig is frusztrált, hogy egy ekkora tehetség csak két világbajnoki címet szerzett – egy olyan versenyzőről van szó, aki még mindig imádja a Forma-1-et, és ez most meg is mutatkozott.”

„Talán az, hogy a sportot elhagyva kiszélesítette a látókörét, segített is neki. Most pedig remek volt őt újra a dobogón látni, ahogyan azt is, mennyire jó munkát végzett az Alpine.”

„Elég lesz ennyi ahhoz, hogy meggyőzzék, maradjon még egy kicsit? Ki tudja, de szerintem mindnyájan azt akarjuk, hogy még egy darabig itt legyen közöttünk, ebben nem kételkedem, a sportnak és a szurkolóknak is nagyon jót tesz a jelenléte.”