Brawn: Michael és Lewis is istenadta tehetségek

Az a szezon közepe óta nyilvánvalóvá vált, hogy Valtteri Bottas 2020-ban sem fogja megállítani Lewis Hamiltont a hetedik bajnoki címe felé vezető úton, hiába kezdte megint erősen a szezont a finn pilóta.

Hamilton az eddigi 14 futamból 10-et megnyert idén, és a legrosszabb eredménye is egy 7. hely, amit a monzai káoszfutamon ért el, miután az élről egy 10 másodperces stop&go büntetéssel a mezőny végére került.

Ross Brawn, akinek kulcsszerepe volt Michael Schumacher ferraris sikereben, a szokásos futam utáni blogjában köszöntötte a Forma-1 új rekordbajnokát.

„Óriási gratuláció jár Lewisnak. Ismét megmutatta, mitől egészen kivételes tehetség. Mindig tetszik, ahogyan Lewis kommentálja az eseményeket a csapatrádión, azt sugallva, hogy a dolgok nem mennek valami jól, ami mindig szórakoztató, de ezután teljesít is.”

„Törökországban annak ellenére, hogy a Mercedes egész hétvégén nem találta a tempót a csúszós körülmények között, türelmes maradt a versenyen, figyelte a lehetséges stratégiákat, és akkor nyomta neki igazán, amikor kellett.”

„Olyankor is működésre tudta bírni a gumikat, amikor más már nem. Ez tökéletes demonstrálja, hogy miért hétszeres világbajnok, beállítva Michael rekordját.”

„Ilyen dominanciát a motorsport karrierje alatt általában csak egyszer tapasztal az ember, én kivételesnek érzem magamat, mert kétszer is megtapasztaltam, szerencsés vagyok, hogy Lewisszal és Michaellel is dolgozhattam.”

„Teljesen eltérő karakterek, ami különösen fantasztikus, senki nem akar egységes embereket látni a Forma-1-ben, Lewis teljesen máshogyan áll a dolgokhoz, mint Michael, de legbelül mind a ketten istenadta tehetségek.”

„Nagyon nehéz gyengepontot találni Lewis arzenáljában. Néha túl érzékenyen reagál a dolgokra, de a csapat tudja, hogyan kezelje ezt a versenymérnöke, Pete Bonnington nyugodtságán keresztül. Bono nem zavarodik össze semmitől, amit Lewis mond, és mindig megfelelő válasza van arra, amikor Lewis túlgondol valamit. A csapat egésze kiválóan működik.”

„Vasárnap nem szerzett könnyű győzelmet. Nem ő szerezte meg a pole-t, hogy azután eltűnjön a mezőny elől. Számára is óriási kihívást jelentett az időjárás, a pálya körülményei. Elsőre semmi nem passzolt a Mercedeshez, de csak előre szegezték a fejüket, és dolgoztak.”

„Akkor is ő nyer, amikor nincs ellenfele a pályán, és akkor is, amikor óriási kihívások elé állítják. Most van a karriere csúcspontján, és nem tudom, mikor törik meg a formája.”

Vettel számára Schumacher marad a legnagyobb.

