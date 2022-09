Brawn: Lewis Hamilton a karrierje alkonyán van

2007 óta minden szezonban legalább egy futamot nyert Lewis Hamilton, idén viszont egyelőre nyeretlen Hamilton és a Mercedes csapata is. A 37 éves pilóta szerződése 2023 végéig érvényes, de az utóbbi időben több interjúban is elmondta, hogy ennél tovább is a sportban maradhat.

A hétszeres világbajnokról a Forma-1 sportigazgatója, Ross Brawn is elmondta a véleményét, aki szerint karaktert próbáló feladat van most Hamilton előtt, de a Mercedes is ugyanilyen cipőben jár:

„Lewis a karrierje alkonyán van. De ez nem jelenti azt, hogy vége is van. Rengeteg energiát fektet abba, hogy újra győztes autója legyen, ami számára egy karaktert próbáló feladat” – mondta Brawn a Sport Bildnek.

„Könnyen lehet, hogy ennek eredményeképp George Russell ’éhesebb’ a versenyeken. De Lewis vissza fog térni, ebben teljesen biztos vagyok. És ugyanez a helyzet a Mercedesnél is.”

„Hiszek abban, hogy a gyenge időszakok, amelyeket le kell küzdened, még erősebbé tesznek. Ezt a saját tapasztalatomból mondom” – fogalmazott a sportigazgató.

