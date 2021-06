Brawn: Leclercnek változtatnia kell a hozzáállásán

Charles Leclerc a 7. helyről rajtolhatott a 2021-es Stájer Nagydíjon, azonban az első körös helyezkedés során összeakadt az AlphaTauri francia pilótájával, Pierre Gaslyval. Neki letört az első szárnya, Gasly pedig defektet kapott, és a sérült autója miatt fel is kellett adnia a versenyt.

Bár a mezőny legnagyobb részén úgy ment át, mint kés a vajon, összeért Kimi Räikkönennel, majd Fernando Alonsóval is, amiért sokan kritizálták is a nem kellően körültekintő monacóit, aki maga is elismerte, hogy tudja, a limiten volt az előzéseivel, de szerinte nem volt más választása a jó eredmény érdekében.

Az F1 sportszakmai igazgatója, Ross Brawn annak ellenére, hogy őt választotta a nap versenyzőjének, szerinte nem ártana elgondolkodnia Leclerc-nek egy kicsit azon, hogy megváltoztassa a hozzáállását az ilyen versenyek előtt:

„Kicsit dilemmába kerültem, amikor nap versenyzőjét kellett választanom, mert miután megindult, Charles kiemelkedő volt a versenyen, de természetesen először hibázott” – írta az F1.com-on futó blogjában Brawn.

Még több F1 hír: Brawn: a Mercedes fontos döntések előtt áll

„Kicsit ügyetlen volt a rajtnál, szóval ezért is volt ez nehéz döntés, de végül a szurkolók is őt választották, de én azzal a megjegyzéssel adnám neki, hogy messze nem volt tökéletes versenye.”

„Amikor már több versenyt is nyertél, és olyan jó pilóta vagy, mint Charles, természetesen frusztrálttá válsz, hogy ott vagy a sűrűjében az élmezőny helyett. Emlékszem, hogy Michaelnek is jóval több balesete volt a középmezőnyben, mint az élen, ez tényleg elkerülhetetlen.”

„Akármilyen egyértelműnek is hangzik ez, mégis vannak olyan versenyzők, akik folyamatosan ott vannak a középmezőnyben, még sincsenek baleseteik. Kicsit azt érzem, hogy most a „nekem az élen kéne lennem, szóval minél előbb oda akarok kerülni” mentalitás uralkodik nála.”

„Tisztában kell lennie a képességeivel akkor is, amikor a rosszabb pozíciókban van, mert minden sokkal sűrűbb. A képességeit ismerve szerintem meg kéne fontolnia egy kicsit konzervatívabb hozzáállást. Az a trükkös ezzel, hogy ha túl konzervatív vagy, akkor is bajba keveredsz, szóval meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt.”