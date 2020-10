Brawn: Leclerc Schumacherre és Hamiltonra emlékeztet

Újabb versenyhétvége utáni hétfő, így ismét itt van Ross Brawnnak, az F1 sportszakmai igazgatójának a blogbejegyzése, amelyben amellett, hogy természetesen megemlékezett a rekorderré váló Lewis Hamiltonról is, a mezőny egy másik tagjának a teljesítményét is dicsérte.

A Ferrari ismét fejlesztésekkel érkezett a futamra, egy új padlólemezt is bevetettek a szabadedzéseken, amelyről Vettel és Leclerc is pozitívan nyilatkozott, illetve a portimaói pálya is kedvezett a Ferrari karakterisztikáinak, mivel csak egy hosszabb egyenes van rajta.

Charles Leclerc ki is hozta a maximumot az autóból, szombaton a közepeseken jutott a Q3-ba, ahol megszerezte a 4. rajthelyet, majd azt az első körös pofozkodás után azt vissza is szerezte a versenyen.

A monacói teljesítménye előtt megemelte a kalapját Ross Brawn is, aki a sport két legsikeresebb pilótájához hasonlította Leclerc-t.

„Ismét nagyon erős teljesítményt nyújtott Charles, és továbbra is motiválja a Ferrarit a következő évre, az idei, egyelőre nagyon nehéznek bizonyuló szezon után. A csapat tisztában van azzal, hogy amikor versenyképes autót fognak neki adni, ő biztosan hozza majd az eredményeket.”

„Egy pilóta kétféleképpen reagálhat arra, amikor találkozik egy ilyen nehezen kezelhető autóval. Demotiválhatja ez a tény, ami a teljesítményének romlásához vezethet, ami nem segít egyik félen sem.”

„Ugyanakkor egy pilóta csinálhatja azt is, amit Charles csinál jelenleg, aki még mélyebbre ásta magát az autó megértésének terén, hogy megtalálja azt a kis extra teljesítményt, amivel segíthet a csapatnak átlendülnie az akadályokon.”

„Ezzel a hozzáállással majd amikor egy igazi autót kap maga alá, még erősebb pilóta lesz.”

„Gyakran történt olyan Michaellel, hogy olyan versenyeket is megnyert, amelyeket nem neki kellett volna, mert az autó nem volt elég jó önmagában, de ő megtalálta a módját annak, hogy kihozza abból a maximumot. Ez tesz valakit világbajnokká.”

„Ezt Lewis is bizonyította már, most nagyszerű autó van alatta, de én emlékszek arra, hogy olyan futamokon is nyert korábban, amikor nem az övé volt a legjobb autó. Charles is hasonló utat jár most be a Ferrarinál.”

