Brawn: „Komoly emberek” gondolkoznak azon, hogy a Williamsbe fektessenek

Múlt héten a Williams megerősítette, hogy aktívan keresnek befektetőket, és a csapat akár eladósorba is kerülhet. A megbízott csapatfőnök Claire Williams kitart amellett, hogy a grove-i alakulatnak elég pénze van ahhoz, hogy részt vegyen a 2020-as szezonban. Nem sokkal ezelőtt az is kiderült, hogy a csapat 28 millió font kölcsönt kapott.

Eközben a jelenlegi Concorde-egyezmény hamarosan lejár, ami azt jelenti, hogy mind a tíz csapatnak magabiztosnak kell lennie a pénzügyi kilátásaikkal kapcsolatban ahhoz, hogy aláírják az új megállapodást.

A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown arra figyelmeztetett mindenkit áprilisban, hogy több csapatot is a megszűnés veszélyeztetheti a koronavírus-krízis miatt, ha nem segítik őket a jövőbeli szabályváltoztatások.

A szabályváltoztatásokra pedig sor is került, Ross Brawn pedig magabiztos azt illetően, hogy minden jelenlegi csapat el fogja kötelezni magát a Forma-1 iránt, köztük a Williams is.

„Azt gondolom, hogy ha nem csináltuk volna azt, amit, akkor sokkal aggasztóbb lenne a helyzet, így viszont elég stabil a dolog. A Williams helyzetével foglalkozni kell, de van néhány elég komoly ember, akik érdeklődnek a Williams iránt, és szerintem ez is megmutatja, hogy van egy megfelelő modell a csapat mögött, amely miatt komoly az érdeklődés.” – mondta a Motorsport.com-nak.

Brawn elismerte, hogy elfogult a Williams irányába, hiszen náluk kezdte a Forma-1-es karrierjét, azonban azt is kiemelte, hogy a szervezetnek változáson kell keresztülmennie.

„A Williams egy fantasztikus örökséggel rendelkező istálló, és nyilvánvalóan elfogult vagyok az irányukba. A helyzet az, hogy a Forma-1 egy meglehetősen brutális hely, és minden második héten meg kell mérettetned magad a pályán, ráadásul a következő néhány hónapban ez nem is minden második hét lesz, hanem minden hét!”

„Itt nem lehet elbújni. Eléggé őszintén fogalmazva, ha az utolsó helyen végzel, ahogy ez történt az utóbbi években, annak megvannak a következményei. És sajnos a csapat most jutott el erre a pontra. Bárki is dönt a befektetés mellett, annak alapvető okokat kell keresnie arra, hogy miért nem tudtak jól teljesíteni.”

„Meg kell nézniük, hogy csak pénzügyi oka volt-e ennek, vagy a struktúra hibás, esetleg a megközelítésük nem volt megfelelő. Őszintén mondom, én nem tudom erre a választ. De a résztvevőknek meg kell érteniük, mi áll e mögött. Ha csak a pénzügyekről van szó, akkor az extra pénzügyi támogatással újra versenyképesek lehetnek, de valakinek oda kell mennie, hogy kiderítse, mi folyik ott.”

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, arrives in the paddocl

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images