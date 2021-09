Brawn: „Két dudás próbál megférni egy csárdában, és most ennek a következményeit látjuk”

A vége pedig egy kettős kiesés lett, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, a két fél eltérő véleményen van az esettel kapcsolatban, bár most nem annyira hangosan támadják egymást, mint legutóbb.

Miközben a legtöbben szimpla versenybalesetnek tekintik Max Verstappen és Lewis Hamilton incidensét, addig az FIA úgy vélte, hogy döntően a holland volt a hibás, ezért az Orosz Nagydíjra három rajthelyes büntetést kapott.

A sorozat sportigazgatója, Ross Brawn a már megszokott futam utáni írásában természetesen kitért a balesetre is. Elmondta, hogy talán ennek most nem lesz akkora hatása, mint a silverstone-i ütközésnek, de azért kíváncsian várja, lesz-e valami változás a bajnoki harc dinamikáját tekintve.

Még több F1 hír: Ricciardo: a győzelem már Hamilton és Verstappen balesete előtt is az enyém volt

„A nézőket megosztja, az biztos. Egyértelmű, hogy mindkét pilóta elkerülhette volna. Ez végső soron újra annak a következménye, hogy fej-fej mellett haladnak, és nem akarnak egymásnak egy centimétert sem hagyni.”

„Kár, hogy a kavicságyban kötöttek ki, mert jó verseny lehetett volna belőle, ettől azonban megfosztottak minket. Várom már, hogy ennek milyen hatása lesz majd a zajló világbajnoki küzdelemre. Silverstone-t túléltük, pedig az egy komoly és ellentmondásos baleset volt.”

Brawn szerint azonban most talán megmarad majd az eddigi dinamika, és nem következik be semmilyen éles váltás Verstappen és Hamilton kapcsolatában. „Két dudás próbál megférni egy csárdában, és most ennek a következményeit látjuk.”

„Nem gondolnám, hogy bármelyikőjük is meghátrálna a szezon hátralévő részében, de én csak abban reménykedem, hogy a bajnokság a pályán fog eldőlni, nem pedig a gumifalban vagy a sportfelügyelőknél” – mondta a szakember, kinek véleményével szerintem egyetérthetünk, mert az lenne a legjobb, ha tiszta, balesetmentes küzdelemben derülne ki, ki a jobb kettejük közül.

F1 2021: megérkezett Portimao az idei játékba!