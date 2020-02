Brawn: Hamilton és Schumacher olyan pilóták, akiktől a szavam is elállt

Ross Brawn, az F1 sportszakmai igazgatója hisz benne, hogy Lewis Hamilton és Michael Schumacher is egészen rendkívüli pilóták, akik még őt is lenyűgözték. Ők ketten rendelkeznek a legtöbb pole-pozicióval, győzelemmel és világbajnoki címmel az egész sorozat történetében. Brawn dolgozott mindkettejükkel, és most kifejti, hogyan nyűgözték le a rutinos szakembert.

„Mindketten elképesztően tehetségesek, és a semmiből is képesek voltak plusz teljesítményt előteremteni. Hamilton sok időmérős teljesítménye hagyott minket szótlanul. Michael ugyanez volt, ők azok a pilóták, akik képesek erre” –nyilatkozta a The Guardian újságnak.

„A kettőjük nagyon különböző autókban versenyeztek, más korszakban, más riválisokkal. Lewis nagyon profi, nagy odaadással, de Michaelnek olyan technikai ismeretekkel is rendelkeznie kellett, például az autó beállítása terén, amire Hamiltonnak nincs szüksége.”

Brawn azt is elmondta, szerinte jogosan szerezte meg a helyét a rekordkönyvekben Hamilton. „Szó sincs arról, hogy azért nyer, mert szerencséje van. Azért nyer, mert fantasztikus munkát végez a pályán és azon kívül is, amit mindenkinek értékelnie kellene.”

„Schumacher egy olyan korban versenyzett, amikor a technológia messze nem tartott még ott, mint most. Az ő korában sokkal nehezebb volt az adatokat kielemezni, ma csak kiszáll a pilóta az autójából, és már mindent tálal neki a versenymérnöke.”

„Amikor elkezdtem Michaellel dolgozni, volt egy rajzunk a pályáról, rajta a kanyarok számaival. Amikor kiszállt az autóból, a papír fölött minden egyes kanyarról elmondta, hogy éppen alulkormányzott vagy túlkormányzott volt-e az autó. Csak ezután kezdtük elemezni az így kapott adatokat.”

Brawn végül beszélt az F1 jelenlegi helyzetéről, hogy milyennek látja a jelenlegi autókat, és mint központi figurája természetesen a 2021-es szabályváltozásokról is kifejtette a véleményét, amikor is a technikai változások mellett érkezik a költségsapka is.

„Borzalmasak jelenleg aerodinamikailag az autók, amikor közel haladnak velük egymáshoz. Olyan alkatrészekkel vannak tele, amik attól leesnek, ha az ember erősebben rájuk néz. Ez nem versenyautó, az is igaz, hogy tankokat sem szeretnénk, de legalább valami olyasmit, amivel igazán lehet versenyezni.”

Egy fantasztikus, magyar felirattal ellátott összeállítás arról, hogy a Ford v Ferrari című film ugyan remekül sikerült, ám olyan jeleneteket is a vászonra vitt, amik a valóságban eltérő módon történtek.