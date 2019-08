Brawn forradalmi ötlete megosztja az F1-et

A Forma-1 nagy megújulás előtt áll, amelynek középpontjában az egekbe szökött költségvetések lefaragása áll, ennek érdekében a csapatok már meg is egyeztek egy költséghatárban, amit a 2021-es szezontól vezetnének be. Közben azonban technikai oldalon is megújulás zajlik, hogy 2021-től az új feltételekkel biztosítsák a kiegyenlített versenyt. És akkor még ott van a jövő év is, amely ugyan már a felkészülés jegyében telik majd, ám a jelek szerint egyáltalán nem feltétlenül a magszokott formában.

Ross Brawn elképzelése, hogy a 2020-as szezonban, amelyben már 22 futamból áll a naptár, változtassanak a versenyhétvégék lebonyolításán, és rendezzenek kvalifikációs versenyeket. Brawn szerint a 2020-as év éppen megfelelő lehet a tesztelgetésre, ugyanakkor a csapatok arra figyelmeztetnek, hogy a versenyhétvégék megváltoztatása csak többletköltséget jelenthet a számukra.

"Ha megváltoztatjuk a hétvégéket, az jelenthet jó irányba való elmozdulást. De a legfontosabb, hogy a csapatok és az autók egyenlő szintről induljanak, bármit kitalálhatunk, ha az egyik autó egy másodperccel gyorsabb a többinél. Nekünk egy jó műsort kell a szurkolóknak kínálnunk, ehhez viszont az autók között néhány tized különbség lehet, ahogy most a középmezőnyben. Most három csapat nagyon ellépett, de a középmezőnyben nagy a harc, és csak századok a különbségek. Jó csaták vannak az autók között, és a szurkolók erre kíváncsiak. Nem hiszem, hogy sok dolgunk lenne a rendszerrel" - jelentette ki a Toro Rosso első embere, Franz Tost.

A Haas első embere pedig a költségekre hívta fel a figyelmet. "Több MGU-K-ra lesz szükség, mert gyorsan eltörnek. Meg kell gondolnunk minden eshetőséget, és óvatosan kell átgondolni. Rengeteg minden röpköd körülöttünk, de nem ülünk le rendesen megbeszélni a részleteket. Márpedig abban van a lényeg, ha megváltoztatjuk a formátumot, az több pénzbe kerül, és ez az a pont, ami nem működőképes" - mondta a RaceFans cikkének tanúsága szerint Günther Steiner.

Vannak azonban támogatói is az ötletnek, Otmar Szafnauer szerint egy próbát azért megér. "Megtárgyaltunk már pár formátumot, ami megvariálhatná a rajtrácsot vasárnap. És még áll előttünk egy megbeszélés Monzában is. Azt hiszem, hogy ha fejleszteni akarunk a műsort, akkor belefér egy kis próbálkozás, meglátjuk, hogy mi sül ki, mit szólnak a a szurkolók, és ha nekik tetszik, akkor mi is benne vagyunk" - jelentette ki a Racing Point csapatfőnöke.

