Brawn: ezért vezetjük be a sprintkvalifikációkat, amelyek nem fogják „felzabálni” a vasárnapi versenyt

A Forma-1 hétfő koraeste jelentette be hivatalosan is, hogy a régóta tervezett szombati sprintfutamok végre valósággá válnak a 2021-es szezonban. Mivel a brazil futam megrendezése továbbra is kérdéses a koronavírus-járvány miatt, egyelőre csak Silverstone-ban és Monzában fogják kipróbálni az új formátumot, amelynek részleteit itt találjátok.

Ross Brawn szerint a sport célja az volt, hogy a versenyhétvégéknek egy „Grand Slam” hangulatot adjanak, a mostani, Grand Prix-ra koncentráló formátum helyett, de azt hozzátette, hogy nem céljuk az, hogy megcsorbítsák az F1 tradicionális vasárnapi versenyének hírnevét.

„A legfontosabb célja sprintkvalifikációnak az, hogy kiterjessze az egész versenyhétvége izgalmi fokát” – mondta Brawn az F1 hivatalos oldalának. „Nem célunk, hogy ezzel befolyásoljuk a vasárnapi Grand Prixt, ami továbbra is a hétvégék legfontosabb része.”

„Azt szeretnénk, ha a rajongók az egész versenyhétvégének a részesei lennének. A vasárnapi verseny fantasztikus, szóval azt nem is akarjuk felzabálni, de azt szeretnénk, ha nagyobb lenne a pénteki és a szombati napot követő aktivitás.”

„A pénteki nap most csak az igazi fanatikusoknak jelent valamit. Persze élvezetes az edzést nézni, de annak nincs semmilyen hosszabb távú következménye. A kiválasztott versenyhétvégéken azonban pénteken ott lesznek az időmérő izgalmai.”

„Szerintem remekül egészíti ki a sprintverseny a hétvégét. Nem valószínű, hogy bárki is kereket cserélne majd, szóval kb. 30 percnyi színtiszta versenyzést láthatunk hamarosan. Azt szeretnénk, hogy elnyerje a rajongók tetszését is, hogy tényleg csak egy kiegészítő versenyről legyen szó, hogy megmaradjon a főverseny presztízse. Szerintünk nagyon izgalmas versenyhétvégék lesznek ezek.”

Abban a csapatok és az FIA is egyet értett, hogy a 2021-es szezon még alkalmas lehet az új formátum kipróbálására a 2022-es változások előtt. A csapatoknak voltak azért – elsősorban pénzügyi – fenntartásaik, ezért is emelte meg az FIA a költségsapka méretét kb. fél millió dollárral, és az ehhez hasonló részletek kidolgozása miatt húzódott el a bejelentés is.

„Az egyik kihívás az volt, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a pénteki és szombati napokkal kapcsolatban. Mindenkinek más ötlete volt arról, ezt hogyan kéne megoldanunk. Olyan pénzügyi és logisztikai megoldást kellett találnunk, amely nem érinti hátrányosan a csapatokat.”

„Ők is támogatják ezt az ötletet, de mindenki óriási kihívásokon dolgozik, szóval olyan megoldást kellett találnunk, amely őket is támogatja anélkül, hogy az elvenne valamit a versenyhétvégékből.”

„A pilóták nyitottak voltak a formátummal kapcsolatban, és mi pontosan csak ennyit kérünk: legyenek nyitottak, hogy a tapasztalataik alapján tudjunk dönteni arról, meg szeretnénk-e tartani ezt a formátumot. Ha nem működik majd, akkor el fogjuk ismerni, hogy hibáztunk, és újrakezdjük a tervezést.”

