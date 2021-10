Brawn: Ezért van a jó szezon ellenére is szükség a 2022-es szabályváltoztatásokra...

A 2017-ben bevezetett, majd kisebb mértékben 2019-ben és 2021-ben is módosított szabályrendszert idén használja majd utoljára a Forma-1, és miután az autók lassan elérik a fejlesztési határaikat, rendkívül szoros lett a 2021-es mezőny, ami lehetővé tette, hogy Esteban Ocon is futamot nyerjen az Alpine-nal, és George Russell kétszer is a top 3-ba kvalifikálja magát a Williamsszel.

Az egyedülállóan szoros bajnoki csatát látva többen is megkérdőjelezték a 2022-es szabályrendszer szükségességét, miután a csapatok infrastrukturális különbségeiből eredően megvan arra az esély, hogy jövőre ismét szétesik a mezőny, ami majd aláássa a 2022-es autók bevezetése mellett legtöbbször hangoztatott érvet, a jobb kerék a kerék elleni csatákat.

A Török Nagydíj előtt Alex Albon, a Red Bull tartalékpilótája is elismerte az F1 Nation podcastben, hogy erre minden esély megvan a 2022-es szezonban, ugyanakkor kifejtette, hogy a jóval szigorúbb szabályrendszer sokkal hamarabb fogja ismét összehúzni a mezőnyt, mint a jelenlegi.

Hasonló véleményen van Ross Brawn, az F1 sportszakmai igazgatója is, aki mindenkit figyelmeztetett arra, hogy ne csak a változás rövidtávú következményeit vegyék figyelembe.

Még több F1 hír: Marko: Hamilton a bokszba akarta küldeni Perezt

„Ezen a hétvégén hallottam néhány olyan véleményt, melyek megkérdőjelezik, hogy egyáltalán szükségesek-e a 2022-es szabályváltoztatások, hiszen arany szezonunk van idén. Habár a bajnokság rendkívül kiélezett idén, az autók továbbra is küzdenek azzal, hogy követni tudják egymást közelről, és hogy előzési lehetőséget tudjanak teremteni maguknak.”

„A 2022-es szabályok nem fogják rögtön megváltoztatni a helyzetet, de úgy gondolom, hogy jobb platformot teremtenek a pályán történő versenyzés javításához, és biztos vagyok benne, hogy amint az új szabályokat lefektettük, néhány elképesztő versenyt és bajnokságot látunk majd a jövőben, melyben több kerék a kerék elleni akcióban lesz részünk.”

Brawn szerint pedig abban, hogy ennyire szoros lett a 2021-es szezon, már a Liberty keze is benne volt a költségsapka év eleji bevezetésével.

Még több F1 hír: Michael Masi válaszolt Alonso kritikájára: Minden pilóta egyenlő

„Miért is van ilyen jó szezonunk? Amikor én vezettem egy csapatot, nem volt univerzális megoldás az összes problémánkra, minden területen apránként kellett haladnunk. Szerintem ugyanez igaz a sport vezetésére is.”

„Nincsenek kétségeim afelől, hogy a költségsapka és a szabályváltozások jótékony hatással voltak a bajnokság szorosságára.”

„Egyetlen csapat sem teheti meg azt, hogy pusztán azzal oldjon meg problémákat, hogy extra erőforrásokat mozgósít, mert azok most már limitáltak, és persze mindenkinek foglalkoznia kell a jövő évi autóval is.”

„Továbbra is azt akarjuk, hogy a legjobb csapat nyerjen, viszont nem akarjuk azt, hogy ezt mérföldökkel tegye, pusztán azért, mert neki nagyobb költségvetése van, mint a riválisainak. Jó látni, hogy a terveink szerint alakulnak a dolgok. Egyik csapat sem tud elhúzni a fejlesztési versenyben, ezért is van ilyen remek szezonunk.”

Norris tudta, hogy most egy hetedik hely volt a maximum tőlük